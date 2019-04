¿Qué le canta la afición del Wolves a Raúl Jiménez?

A través de la canción Dale alegría a mi corazón, los simpatizantes ingleses demuestran su cariño para el exAmérica.

En menos de una temporada, Raúl Jiménez se convirtió en un ídolo absoluto para la afición del . El mexicano cayó con el pie derecho en su nueva institución y gracias a goles y entrega, la directiva decidió desembolsar casi 40 millones de dólares por sus servicios.

Los Lobos rompieron todos los pronósticos y son uno de los equipos sensación de la temporada. Luchan lejos de puestos de descenso y contrario a las expectativas iniciales, pelean para asistir a la próxima .

Molineaux Stadium lo ha acogido como un referente, por lo que desde hace algunas jornadas crearon un cántico muy especial para el ex-América. Al ritmo de la canción Dale alegría a mi corazón de Fito Páez, la afición reconoce el esfuerzo de su delantero.

A continuación, en Goal te contamos el origen de la canción y qué dice la letra.

ORIGEN

La afición del Wolves comenzó a corear a Raúl su canción en el mes de marzo, cuando el equipo eliminó al en los cuartos de final de la . Dicha creación no es original de los Lobos, pues para esta temporada la afición del adaptó el canto sudamericano para su delantero Roberto Firmino.

Históricamente, este tema es sumamente común en hinchadas de toda Sudamérica, entonándose en múltiples idiomas y siendo un símbolo de identidad del futbol en nuestro continente.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN?

There's something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he'll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo)

Si Señor

Pass the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará)