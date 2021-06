El nuevo delantero de la Selección mexicana tuvo un desafortunado paso por River, que quedó grabado en una melodía.

Rogelio Funes Mori es el delantero de moda en México. Pese a contar con la nacionalidad argentina, el futbolista de Rayados de Monterrey decidió naturalizarse para jugar con la Selección mexicana que dirige su compatriota, Gerardo Martino.

Esta decición dividió a muchos aficionados; unos están a favor y otros en contra. La realidad es que hablamos de unos de los mejores atacantes de la Liga MX. Aún así, con todo y su calidad, el Mellizo llegó a ser criticado en el pasado por su deficiencia de cara al arco rival.

El jugador salió de la inferiores de River y fue justo ahí donde un aficionado Millonario le compuso una canción, esto luego de ver la cantidad de goles que fallaba. La melodía se títula "Funes Mori la erró" y en Goal te contamos respecto a su origen y letra.

ORIGEN DE FUNES MORI LA ERRÓ, LA CANCIÓN DE ROGELIO

Todo nació en el año de 2013. El atacante afrontaba su tercer año con los de Núñez y las críticas eran demasiadas hacia su persona, por la poca eficacia que tenía al anotar.

Aún así, con lo que mostraba en la cancha fue suficiente para que el Benfica de Portugal lo fichara en ese mismo año, aunque para entonces ya sonaba en redes la canción de Funes Mori, la cual relata como en repetidas ocasiones el hoy artillero del Monterrey dejó ir grandes ocasiones de gol.

Dicha composición fue creada por un hincha argentino de River y hoy es recordada cada vez que Rogelio tiene una actuación para el olvido.

LETRA DE LA CANCIÓN DE ROGELIO FUNES MORI

La cancha se estremece con su aparición

Las chicas ansiosas porque entre en acción

Los pajaritos lloran cuando el tiene balón



Si el partido esta peleado y gana el quien hace el gol

Ponerlo en la cancha es la mejor solución

Con su eterna gambeta y su enorme visión



No hagan más encuestas es sin dudas el mejor

No pierdan más el tiempo frente al televisor

Consigan ya su entrada, ya va a empezar la función



Rogelio dijo el padre cuando el niño nació

Pero nada tiene que envidiarle a Alain Delon

Completo y tan buen mozo, como el no hay dos



Los rivales envidiosos lo ven calentar

La hinchada lo abuchea sin piedad

El concentrado estudia al arquero rival



De pronto la pelota llega sin avisar

El está posicionado para rematar

Toda la hinchada esta gritando el GOOOL

y Funes Mori lo erró... (x2)



No se confundan no es que le pifió

El campo en mal estado fue el que lo molestó

Y en la próxima jugada será el reflejo del sol



El valía 8 millones mucho tiempo atrás,

No es que sea insensible es la triste verdad

Hoy ni en mercado libre lo quieren comprar



Desesperado pide patear el penal

Se prepara Dios en una nube para atajar

La hinchada quiere gritar el GOOOL

y Funes Mori lo erró... Sí...

y Funes Mori lo erró....



Pero la revancha nunca tarda en llegar

Aparece en el momento en que menos la esperas

El equipo el domingo puede campeonar



El vestuario es puro nerviosismo y emoción

Los jugadores salen con gran motivación

Mientras Funes se relame con su soñado gol



Le cae un centro solo y el conecta el balón

La hinchada entra al campo para festejar

Nadie lo cree Funes Mori convirtió...

Y el línea le cobra offside... Sí...

La banderita levantó...

Cuando Funes Mori convirtió...

Era el gol para salir campeón

y Funes Mori lo erró

Rogelio se resbaló...



Todo el mundo esta convencido

Ya no hay dudas, no hay discusión

Y por eso Sabella yo te digo...

Funes Mori es argentino...

Lo mejor es que hasta video oficial hay de la canción de Funes Mori.