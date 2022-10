Canción del Betis de Fondo Flamenco: quiénes son, historia, letra y música de Sueño Verdiblanco

En la previa del Betis vs. Atlético de Madrid se interpretará este himno de Fondo Flamenco

El Betis vs. Atlético de Madrid de este domingo, es uno de los partidos más atractivos del campeonato y, como tal, tendrá una previa a la altura de las circunstancias. Al clásico himno del Real Betis, ese de "como balas de cañón", se le unirá en la partitura el 'Sueño Verdiblanco', otro himno compuesto por el grupo Fondo Flamenco y que se interpretará en directo en el estadio Benito Villamarín.

TODO SOBRE EL REAL BETIS VS ATLÉTICO DE MADRID DE LA LIGA 2022-2023

Quiénes son Fondo Flamenco

Se trata de un trío de artistas sevillanos compuesto por Astola, también cantante en solitario y compositor, Antonio Manuel Ríos, Antónimo, y Rafael Ruda.

Historia

El grupo estuvo en activo desde 2007 al año 2013, con una música de estilo andaluz, con aires flamencos y toques más actuales. Tienen cuatro álbumes en el mercado. Pero en 2022 se han vuelto a unir para realizar la gira Última Cita.

Letra y música de Sueño Verdiblanco

Sueño verdiblanco, un corazón



La sangre de mis venas teñidas de tu color



Alegría de mi pena, la cura de mi dolorEs pasión, es sufrimiento, es ilusión



La emoción cada domingo de animar con mi afición



Gritando, todos juntos, Real Betis campeónY 100 años que cumplimos ya de historia



1907, para el Betis, año de gloria



Qué tiempo y alegría que no olvido



Orgullo verdiblanco el que yo nunca me he perdidoY en la grada, "viva el Betis", gritaré



Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel



Esta noche quebraremos nuestra voz



Perderemos la garganta, esto sí es una aficiónNo perdemos la esperanza hasta el final



Y hasta el último segundo no paramos de cantar



"Soy del Betis, tengo verde el corazón



Yo, blanca, tengo el alma, vamos, Betis campeón"Un millón de historias que contar



Cada jornada una batalla



Que la guerra hay que ganar



Tú da todo lo que puedas, y esta noche triunfarásUna bufanda, una bandera, un sentimiento



Orgullo de tu escudo, Betis, yo te llevo dentro



Este centenario e'el principio



Sendero de esperanza, verdiblanca de mi equipoEn la grada, "viva el Betis", gritaré



Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel



Esta noche quebraremos nuestra voz



Perderemos la garganta, esto sí es una aficiónNo perdemos la esperanza hasta el final



Y hasta el último segundo no paramos de cantar



"Soy del Betis, tengo verde el corazón



Yo blanca tengo el alma, vamos, Betis campeón"Y en la grada, "viva el Betis", gritaré



Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel



Esta noche quebraremos nuestra voz



Perderemos la garganta, esto sí es una aficiónNo perdemos la esperanza hasta el final



Y hasta el último segundo no paramos de cantar



"Soy del Betis, tengo verde el corazón



Yo blanca tengo el alma, vamos, Betis campeón"