Casillas reclama su sitio en España: mejora a De Gea, Kepa y Pau López

El portero del Porto registra unos números espectaculares en la actual temporada; sueña con volver a La Roja, con la que no juega desde la EURO 2016.

"Yo no me he retirado de la Selección. Entiendo que Lopetegui opta por otros compañeros, pero sigo soñando con volver. Hasta ahora no me he retirado de la selección española". Iker Casillas decía en mayo de 2018 lo mismo que dice ahora, cambiando Lopetegui por Luis Enrique. Es evidente que tiene ganas de ser otra vez internacional. Su último partido con La Roja fue en la de 2016, cuando sacó al entonces equipo de Vicente del Bosque en los octavos de final. Después de perderse el Mundial de , el meta de Móstoles no pierde la ilusión de estar en la Eurocopa 2020. Pero, ¿tiene argumentos para soñar con el regreso?

Luis Enrique Martínez hizo una revolución con la convocatoria ofrecida el pasado 15 de marzo. Hubo nombres nuevos y se cayeron otros de peso. Pero entre las novedades no estuvo el nombre de Casillas, uno de los ocho porteros titulares que estarán en los cuartos de final de la actual Liga de Campeones, competición en la que lidera la lista de futbolistas con más partidos. En la lista del seleccionador asturiano sí aparecen David De Gea (el otro portero español con vida en la ), del , Kepa Arrizabalaga, del , y Pau López, del Real .

Las bajas de Isco, Thiago, Koke o Saúl (reemplazó sobre la bocina a Fabián Ruiz) son ejemplos de que Luis Enrique confeccionó su lista priorizando el momento actual de los futbolistas españoles. En teoría, el entrenador no miró el CV de ninguno. Si no, dueño de un palmarés envidiable (1 Mundial, 2 Eurocopas, 6 Ligas nacionales, 3 Ligas de Campeones, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de , 2 , 2 Copas Intercontinentales y 1 ), Casillas no miraría por televisión los partidos de España contra Noruega, del próximo 23 de marzo en Mestalla, y contra Malta, como visitante, el 26 del mismo mes.

LOS MEJORES REGISTROS SON DE CASILLAS

Sin embargo, el ex del registra unos números espectaculares en la actual temporada con el Porto. Incluso mejores que los de De Gea, Kepa y Pau. Contando solamente los partidos de liga doméstica, los que marcan la regularidad, Casillas es el que menos goles concedió (15 en 26 partidos de Liga NOS), el que mejor porcentaje de paradas tiene (74.14%, según datos de Opta), el que más veces dejó su portería a cero (15, más del doble que De Gea, que jugó 4 partidos más en la Premier League), el que más victorias acumula (20) y el que menos derrotas arrastra (sólo 3).

Cabe señalar que el Porto de Casillas es colíder de la Liga NOS junto al (63 puntos), mientras que el United de De Gea es quinto en la Premier League (58 puntos, 18 menos que el Liverpool) y el Chelsea de Kepa (57 puntos) es sexto en la misma liga; el Betis de Pau López es octavo en (39 puntos, a 27 del Barcelona).