Camavinga ya es imprescindible en el Real Madrid

El francés ha sido el único jugador del Real Madrid que ha sido titular en los últimos once pattidos, siendo los últimos nueve completos

Ser titular indiscutible en el Real Madrid es muy complicado. Realmente complicado. A día de hoy, esos jugadores se cuentan con los dedos de una mano: Courtois, Militao, Alaba, Vinicius y Benzema. Otros como Carvajal, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Modric y Valverde son titularísimos, pero no indiscutibles. Más aún cuando jugadores como Eduardo Camavinga llaman a la puerta hasta el punto de derribarla.

Y es que el francés, que reconoció en GOAL antes del Mundial que no quería seguir siendo un revulsivo, se ha ganado la confianza de Ancelotti con esfuerzo, calidad y polivalencia. Ha aprovechado las ausencias de Tchouaméni y Mendy para hacerse imprescindible en el equipo en un momento tremendamente delicado y ha cumplido con creces.

Que nadie olvide que tiene solo 19 años y que ha jugado seis partidos consecutivos de lateral izquierdo, posición que no es la suya. Complementándose a la perfección con Vinicius en banda hasta el punto de que el propio Ancelotti ha llegado a dudar en si la mejor opción para esa demarcación es el propio Camavinga por su velocidad, poderío físico, toque de balón y por entender mejor que nadie al brasileño.

Once titularidades consecutivas y nueve partidos completos, todos desde que fuera sustituido al descanso en la final de la Supercopa de España. El único futbolista del Real Madrid que ha sido titular en esos nueve partidos y el único que, obviamente, ha jugado todos los minutos.

Habrá que ver, la próxima semana, si Ancelotti le mantiene o no en el once. Sus opciones pasan por superar a Tchouaméni y ser el pivote del equipo, algo factible dado que su compatriota no ha vuelto de la lesión al 100%; y por mantenerse en el lateral izquierdo en el caso de que Ancelotti considere que es clave que Alaba siga jugando de central junto a Militao. La competencia es exigente, pero Camavinga ha demostrado, con creces, que a día de hoy está para ser titular en este Real Madrid. Ya es imprescindible.