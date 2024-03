Camavinga: "¿Mbappé? No es jugador nuestro, vamos a respetar al PSG"

El madridista fue consultado por el futuro de su compatriota; además, se refirió a la sanción que podría recibir Bellingham: "Nunca vi esto".

El internacional francés Eduardo Camavinga habló este martes en la previa de la vuelta de los octavos de final de Champions League entre Real Madrid y RB Leipzig, con el jugador galo siendo consultado por el futuro de su compatriota Kylian Mbappé, actualmente en el PSG. Además, se refirió a la sanción que podría recibir Jude Bellingham por su expulsión en Mestalla.

Partido ante el Leipzig: “Es un partido muy importante. Antes del partido hay que jugar con pasión ante nuestra afición. Solo quiero ganar”.

Mbappé: “¿Quieres que te diga la verdad? No he hablado con él y no sé lo que va a hacer la próxima temporada”.

Arbitraje de Valencia: “Yo no he entendido la sanción a Bellingham. No ha insultado a nadie, no sé qué va a suceder. Es una cosa muy rara, nunca he visto esto en el fútbol. Muy, muy rara”.

Vinicius: “Es una persona que está siempre conmigo. Es una buena persona. Él ha marcado goles con su forma de ser”.

Cambio de Champions a LaLiga: “Es una competición diferente. En esta competición todo el mundo quiere ganar y es más corta que LaLiga. El nivel también es diferente”.

Tchouameni y Camavinga, juntos en el campo: “Claro, vamos a convencer a Carlo. Cuando jugamos juntos jugamos bien”.

Asunto Mbappé: “¿Te digo la verdad otra vez? Mbappé no es nuestro jugador, vamos a respetar al PSG. No hablo de eso. No sé lo que va a pasar, esa es la verdad”.

Mejor compañero en el campo y en vestuario: “Somos un grupo muy joven. Estamos acostumbrados a hacer cosas fuera del fútbol. Estoy contento con cualquier compañero”.

¿Tienes algún hobbie?: “Puedo tocar el piano y cantar. Voy a probar a tocar la guitarra”.

Jugar de pivote o de interior: “A mí me gusta jugar más de pivote, pero puedo jugar más adelante”.

¿Qué tienes que mejorar?: “Tengo que tener más concentración, goles, asistencias y más focalización. También tengo que mejorar la derecha”.

Nueva posición de Tchouameni: “Yo me río mucho. Estaba en la misma situación el año pasado. Cuando él ha jugado de central, yo le he dicho es que la cosa se empieza así. Está fuerte de defensor, pero es un mediocentro”.

¿Con qué te quedas de Modric, Kroos y Bellingham?: “De Kroos me quedo con su calma y desplazamiento en largo. Luka tiene magia. Jude tiene mucha calma y calidad”.

¿Favoritos en Champions?: “Siempre somos favoritos para esta competición”.

Selección con Mbappé: “Seguro que no nos dirá nada de su futuro”.

¿Cómo va a afrontar el equipo el partido de mañana?: “Es la primera persona que me pregunta del partido de mañana. Vamos a hacer todo para marcar más goles”.