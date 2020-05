Camavinga y su futuro: "Estoy bien en Rennes, veremos a final de temporada"

La joven perla del Rennes rompió su silencio y dejó entreabierta la puerta de su futuro a final de campaña

Eduardo Camavinga , la joven perla del y objeto de deseo de media Europa, ha roto su silencio. Cuestionado sobre el gran interés que ha despertado en clubes como , o Borussia de Dortmund, el futbolista francés explicó que "siempre es bueno que ese tipo de clubes estén interesados en mí, pero estoy bien en Rennes ", dijo. No es ajeno al brutal interés de los "grandes" de Europa, pero tiene meridianamente claro que irá paso a paso.

Camavinga explicó que ahora mismo todo lo deja en manos de sus padres y sus agentes: "Honestamente, no me concentro demasiado en eso.Es bueno que grandes clubes como los mencionados estén interesados ​​en mí, pero a la inversa, no estoy demasiado interesado en eso. Sobre todo porque estoy bien en Rennes. Veremos qué sucede después ... Dejo que mis padres y mis agentes se encarguen de esto " comentó para el diario "Ouest-France"

Acerca del presunto acuerdo existente con el depuesto presidente Olivier Letang para quedarse un año más en Rennes disputando la Champions, Camavinga especificó que "si hubiera habido un acuerdo como ese mediada la temporada, lo habría sabido necesariamente. Mi futuro se decidira a final de temporada ", aseguró.

El artículo sigue a continuación

Por último, Camavinga comentó que, naturalmente, está al tanto de todos los rumores que se escriben sobre él: " No leo demasiado sobre eso, pero me entero igual. De hecho, no puedo evitarlo. A veces termino rápidamente en redes sociales y veo cosas que me envían los amigos. Una vez, en , en la Copa de la Liga, un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que fiches por el Real Madrid". No tenía ganas de bromear, habíamos sido eliminados, pero después lo pensé y me reí sobre ello ", dijo.