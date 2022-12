Camavinga, en GOAL: "No quiero ser un suplente de lujo toda mi vida"

El centrocampista del Madrid, que se espera que sea titular en el lateral izquierdo contra Túnez, reflexiona sobre su condición de suplente de lujo

Al ver su nombre en la lista, sabiendo que iba a participar en el Mundial, el miércoles 9 de noviembre Eduardo Camavinga estaba emocionado. "Estaba frente al televisor a las 19.58 horas exactamente", confiesa, feliz de estar allí, admitiendo con una sonrisa que la espera hasta las 20.30 horas se hizo larga. "Había mucha información...". El centrocampista del Real Madrid habló con GOAL sobre su convocatoria, su condición de suplente de lujo en el mayor club del mundo y su versatilidad en el centro del campo. También explica cómo la victoria en la Liga de Campeones podría ayudarle en el Mundial, ya que se espera que sea titular contra Dinamarca en el lateral izquierdo.

Ahora está con la selección francesa para la Copa del Mundo. ¿Es una sorpresa porque usted es habitual en el banquillo del Real Madrid?

"No, no diría que me sorprendió, pero sí tuve mis dudas. No sabía realmente si me iban a seleccionar. Pero yo estaba en modo de confianza. Por supuesto, había gente que no estaba allí y eso me permitió volver aquí. Y cuando mi nombre apareció en la lista, me sentí muy feliz".

¿Es esta condición de suplente con el club una carga?

"Por supuesto que me gustaría jugar todos los partidos. Hay una realidad en el Real Madrid: hay buenos jugadores por delante de mí. No puedo decir que me guste porque estar en el banquillo tampoco es agradable. Hay que tener paciencia".

Se habla mucho de que se es más eficiente cuando se sale del banquillo...

"Realmente no tengo una explicación. Cuando llego, no tengo necesariamente tiempo para pensar en lo que voy a hacer, doy lo mejor de mí para ayudar al equipo. Es cierto que el año pasado ayudé mucho como suplente, lo sé".

"El partido del City... todavía me da escalofríos cuando lo veo"

En este papel, en los partidos de la Liga de Campeones contra el Manchester City o el Chelsea, vimos a un Eduardo Camavinga muy enérgico, que tomó buenas decisiones, tuvo agresividad también en los duelos y repliegues defensivos. ¿Vimos la mejor versión de ti esas noche?

"Cuando entré, estábamos en desventaja y logré ser decisivo. Debe ser uno de mis mejores juegos. Pero entonces no ves todos mis partidos...".

Sí, pero el Manchester City y el Chelsea... es el nivel más alto

"Es cierto, pero la gente se va a basar en esos partidos y no va a ver los que yo jugué antes. Pero, por supuesto, la salida contra el City es uno de mis mejores partidos desde que estoy en el Real Madrid. He vuelto a ver algunas de las jugadas... todavía me dan escalofríos cuando las veo".

En el terreno de juego, ¿te das cuenta de lo que está pasando en ese momento?

"Nuestra primera "remontada" fue en el partido contra el PSG. Así que cuando metimos ese gol (el de Rodrygo, que marcó en el partido de vuelta contra el City), sabíamos que íbamos a remontar. Tuvimos una ganancia de fuerza, una ganancia de poder con el público. Ese fue el detonante de esta "remontada".

¿Y contra el Chelsea?

"Fue lo mismo que contra el City. Estábamos perdiendo y sentimos esa ganancia de poder después de marcar el gol y luego lo seguimos. Por mi parte, tuve un impulso extra de motivación porque en ese momento estábamos fuera. Y el hecho de que hayamos entrado, lo hayamos dado todo y hayamos marcado rápidamente, nos ha dado más energía".

Ya sea contra el PSG, el Chelsea o el Manchester City, entraste cuando el Real Madrid iba perdiendo y estaba prácticamente eliminado. ¿Es por eso que te soltaste más?

"No, no necesariamente. No suelo contenerme. Si hubiera entrado y hubiéramos ganado, habría sido un estilo de juego diferente. Habríamos tratado de mantener el balón para intentar mantener el resultado y defender bien. Cuando se pierde, lo más importante es seguir adelante. No estoy calculando, diciéndome a mí mismo: "Oh, estamos perdiendo, no voy a soltar los caballos". Incluso cuando entro y ganamos, tengo que soltar los caballos para ayudar al equipo a ganar".

"¿Mi posición favorita? En la posición 6 frente a la defensa"

¿Puede describir la mejor versión de sí mismo?

"Es recuperar muchos balones, jugar hacia delante, regatear, arriesgar y ganar duelos".

¿Tiene algún buen ejemplo de esto en Madrid?

"Puedo jugar en varias posiciones, así que me inspiro en varios jugadores. Casemiro ganó muchos duelos defensivos. Modric también es capaz de ganar duelos defensivos y ofensivos, tiene vista, visión de juego y también pie exterior. Kroos es importante en el juego con su increíble calidad de pase".

¿Le parece bien esta descripción de este sustituto de lujo?

"Cuando uno es futbolista, quiere jugar todos los partidos. No quiero decir que sea molesto, pero hay que tener paciencia. No quiero tener este estatus toda mi vida. Hay que darse cuenta de que hay mucha gente por delante de mí. Tengo que aprender de ellos y luego llegará mi momento".

¿Cómo puede salir de este estado? ¿Se trata de una fijación más precisa de una posición?

"Simplemente, con actuaciones en el campo que me lleven a ser titular. Ser versátil es necesariamente una ventaja. Cuando eres versátil, tienes más posibilidades de jugar porque puedes hacerlo en más posiciones. Después, hay una posición que prefiero...

¿Cuál?

"En la posición 6 frente a la defensa. Después, no se puede tener todo y hay que adaptarse".

Pero también tienes cualidades para mejorar el juego que te pueden llevar a jugar más arriba...

"Sí, es cierto. Tengo cualidades que me permiten jugar en otra posición, así que diría que sigue siendo una ventaja".

¿Qué más necesitas para instalarte en esta posición de centinela?

"Creo que tengo que ser más estable defensivamente y dispersarme menos".

"Jugaré donde me ponga el entrenador"

Didier Deschamps hablaba de su versatilidad, ¿es eso lo que le da esperanzas de tener minutos de juego durante este Mundial?

"Como he dicho, ser versátil es una ventaja, porque tienes más oportunidades de estar en el campo. Si hay un puesto libre, puedes jugar en él, así que eso es una ventaja. Hay que tener más cuerdas en el arco para poder tener el mayor tiempo de juego posible".

¿Has hablado con el entrenador para decirle tu preferencia? ¿O simplemente aceptas lo que viene?

"No, todavía no he tenido ninguna discusión con él y aceptaré todo lo que venga. Tienes que ponerte a disposición del grupo, hay directivos que están ahí y es importante que te mantengas en tu sitio. Después jugaré donde me ponga el entrenador".

¿Cree que jugar en un club tan exigente como el Real Madrid puede ayudarle en partidos de alta tensión como el Mundial?

"Nuestra trayectoria en la Liga de Campeones ha estado compuesta por partidos complicados, con encuentros que hemos ganado en el último minuto. Creo que eso puede ayudarme porque sé que si perdemos en un momento dado, no debemos rendirnos. Y que puedes dar la vuelta a las montañas en cualquier momento, incluso si pierdes a 90+2. Esa fue la lección de nuestra gira europea del año pasado".