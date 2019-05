Caixinha: "La gente que fue a protestar a la Noria, estaba comprada"

El técnico se mostró molesto molesto por el reproche que recibieron de sus aficionados.

quedó eliminado del Clausura 2019, aunque la Máquina mostró una cara mucho más digna, muriendo de cara al sol y quedándose muy cerca de eliminar al América en los cuartos de final.

Al finalizar el partido, Caixinha se dijo tranquilo por el desempeño de sus futbolistas, aunque aseguró que no descansará hasta conseguir el noveno título de Liga en la historia de su club.

El día sábado, alrededor de quince aficionados se presentaron en el último entrenamiento Celeste, increpando a los jugadores y exigiendo entrega ante el América. El portugués se mostró molesto y arremetió contra sus fanáticos: "La gente que fue a protestar ayer a La Noria fue comprada. No sé (quién los llevó), si supiera te juro que lo decía aquí. Eso me llegó, pero qué coincidencia que había varias cámaras. No soy muy inteligente pero sí un poco listo”.

.@Cruz_Azul_FC dominó la vuelta y se veía en semis hasta que Marchesín y el @ClubAmerica le pusieron un alto 😎#LigaMX #ClasicoJoven pic.twitter.com/jv0QIRMJpN

Los jugadores romperán filas y tomarán algunas semanas de vacaciones, aunque próximamente se presentarán para preparar el Apertura 2019. Todo parece indicar que Caixinha se mantendrá en la entidad.

