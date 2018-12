Caio en Goal: “Marcelo es excelente, pero sin Sergio Ramos sería más fácil para Al Ain”

El brasileño es la revelación del Mundial de Clubes. El sábado, la final ante el Real Madrid: “Nos motiva que piensen que perderemos”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De pequeño en su Brasil natal le costó hacerse un hueco en el fútbol, pero Caio Lucas Fernandes [19 de abril de 1994, Sao Paulo] apostó por él mismo y por su sueño de hacerse futbolista. Lo dejó todo y atravesó medio planeta para jugar primero en Japón –en el Kashima Antlers-, y luego en Emiratos Árabes Unidos, en Al Ain. Por eso, cuando el equipo emiratí venció el pasado martes a River Plate con una gran actuación individual por su parte, Caio era una de las personas más felices del planeta. Le sobraban los motivos después de haberse mostrado al mundo protagonizando una histórica machada en el Mundial de Clubes. Ahora tiene por delante el siguiente capítulo en su particular proeza: el Real Madrid, en la final del próximo sábado en Abu Dhabi. Y lo analiza en exclusiva con Goal.

Enhorabuena por llegar a la final. La victoria ante River Plate sería de las más importantes en la historia de este club…

“¡Sí! Es muy especial y muy gratificante poder jugar contra un campeón como River Plate, y estamos muy contentos de poder salir victoriosos. Dimos lo mejor de nosotros en la semifinal. Estamos muy felices por haber podido llegar a la final”.

¿Quizás River Plate subestimó a Al Ain?

“¡No creo! No podría decir eso tampoco. Ellos son muy fuertes y de hecho dieron la vuelta al marcador tras el primer gol, pero es verdad que nosotros también sacamos fuerzas extras. Sólo puedo decir lo feliz que estoy por haberles ganado, y encima habiendo marcado un gol, habiendo ayudado a mi equipo a ganar”.

Habla de que sacaron fuerzas extras, pero también mucha calidad y personalidad. Al menos, en el campo se le vio que se creció pese a la presión del momento y la entidad del rival…

“¡Sí! Es maravilloso jugar contra grandes equipos, fue espectacular poder jugar contra River, con todos esos excelentes jugadores. Pero me sentía tranquilo, con confianza y ganas, y al final las cosas salieron”.

¿Cuál es el secreto de Al Ain para haber llegado hasta la final?

“No hay más secreto que dar lo mejor que tenemos, tener claro que debemos salir del campo habiéndolo dado todo. Eso es lo que nos puede dar ventaja. Luego es verdad que tenemos a la afición apoyándonos. Y también motiva el hecho de que fuera piensen que Al Ain no va a ganar. Eso nos da todavía más fuerzas”.

¿Cómo llegan físicamente a la final contra el Real Madrid?

“Bueno… Fueron tres partidos casi seguidos, y estamos cansados, la verdad. Pero espero que podamos recuperarnos antes de la final. Son tres días hasta el sábado, hemos podido librar y estar con la familia para pensar también en otras cosas más allá del fútbol y así estar enfocados en la final cuando llegue”.

¿Espera que acuda mucha afición de Al Ain a la final en Abu Dhabi?

“¡Sí! ¡Espero que vayan todos! Una final como ésta ante el Real Madrid, lo mínimo es que vayan todos [ríe] En serio, espero que nos apoyen y que nos salga un buen partido”.

¿Para la final prefería jugar contra un gigante como el Real Madrid, o contra un rival algo más pequeño como el Kashima?

“Ha sido el Real Madrid y está bien así. Lo importante era que nosotros estuviéramos en la final también. Aunque es verdad que el Kashima era mi ex equipo y en el fondo yo les estuve animando en su partido”.

Pues al final enfrente tendrá el sábado a los Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo…

“¡Sí! Creo que enfrente tendré a Marcelo, porque como juego tirado a la derecha, será su lado. Espero poder verle, hablar con él y darle un abrazo a mi compatriota. También a Vinicius y Casemiro”.

¿Cómo definiría a Marcelo como defensor?

“¡Es excelente!”.

Si pudiera quitar a un jugar del Real Madrid para la final, ¿a quién sería?

“¡A Sergio Ramos! Es un gran defensor, se coloca muy bien, ayuda al equipo, es el líder… Creo que sin él sería un poco más fácil para nosotros”.

Ya por último, ¿tiene hecha ya alguna promesa de celebración si ganan el título el sábado?

“¡Todavía no! Si es que no hemos tenido ni tiempo de pensar... Aunque no descarto algo especial tampoco”.