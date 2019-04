Busquets: "Firmo jugar la final contra el City de Guardiola"

El centrocampista del Barcelona repasa el cruce con el Manchester United.

Sergio Busquets firma una final de contra el Manchester City. Una pelea por la 'Orejona' contra el técnico que le dio la oportunidad en el primer equipo del , Pep Guardiola. Así lo dijo un centrocampista que también aseguró que esa, la etapa con el ahora técnico 'citizen', es en la que mejor ha jugado el conjunto azulgrana: "Firmaría eso ahora mismo. Todos los clubes quieren hacerlo bien en la Champions League, ¿no? Es el trofeo más prestigioso y es incluso más importante para nosotros por no haberlo ganado en tantos años".

"No me gustan las comparaciones, pero la mejor época que hemos tenido ha sido con Pep. Sin embargo, el fútbol no permanece igual, así que no puedes compararlo con lo que hicimos o con lo que haremos en el futuro", dice a 'Daily Mail' Busquets, para quien precisamente la final de 2011 contra el (1-3), próximo rival azulgrana, fue "la cumbre" de todo lo conseguido en aquella gloriosa época: "Fue la mejor actuación de la era de Pep Guardiola. Fue la cumbre de todo lo que habíamos conseguido en esa época. Ese partido fue la demostración perfecta porque la idea de cómo queríamos jugar y la superioridad en el campo fue clara".

Con Messi, pero Iniesta y Xavi en el recuerdo

Pocos son los que quedan de aquella época con Pep al mando. Se mantiene Messi, para el internacional español un jugador "único", pero no dos compañeros de La Masía convertidos en amigos, Xavi e Iniesta: "Tenemos mucha suerte de entrenar con Leo cada día. He pasado los últimos once años con él. A nosotros no nos sorprende todo. Es único. Claro que echo de menos a Xavi e Iniesta. Son jugadores que solo ves una vez en la vida y pasé muchos años con ellos. Podíamos entendernos con solo mirarnos. Sería muy difícil que emerja otro centro del campo así de La Masia".

El United, mejor con Solskjaer que con Mourinho

Ahora, diablos rojos y azulgranas vuelven a verse las caras, esta vez en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para Busquets, los de Old Trafford han mejorado tras la marcha de José Mourinho, relegado en el banquillo por Ole Gunnar Solskjaer: "El United es mejor con Solskjaer. No les importa ceder el balón porque ellos a veces saben que el oponente es técnicamente superior, pero como vimos ante el sacan ventaja de los contraataques y del balón parado. Si cometes un error, ellos lo aprovechan".