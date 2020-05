Bundesliga: ¿Por qué no hay gente en los estadios?

Los simpatizantes de los clubes que compran boletos son los 'afectados' tras las decisiones tomadas desde arriba.

Respira el futbol. Al fin vuelve la actividad después de meses de pausa debido a la pandemia del coronavirus y lo hace mediante la Bundesliga. La liga alemana reanuda sus actividades, y , y compañía ven acción.

En las jornadas restantes del certamen falta por definir al campeón, así como los dos equipos que descienden directamente de categoría y el que va a la promoción. Pero todo ello sin la presencia de los miles de fanáticos de que siempre llenan los estadios como el Allianz Arena o el Signal Iduna Park.

A continuación, en Goal le contamos a la gente la razón de esto.

¿POR QUÉ NO HAY GENTE EN LOS PARTIDOS EN ALEMANIA?

La Federación Alemana de Fútbol (DFB), el Ministerio Federal de Salud (BMG) y el gobierno encabezado por Angela Merkel acordaron la vuelta del balompié, pero a cambio de ciertas medidas. La primera de ellas era que todos los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y miembros del staff se sometieran a las pruebas para comprobar que diesen negativo. Quienes arrojaron positivo se les aisló y puso en cuarentena.

Una vez presentados los exámenes, la otra fundamental consistía en que no hubiese personas en las gradas para evitar la propagación del COVID-19. Esto además de otras adicionales como eliminar el protocolo de saludo entre los planteles y árbitros, la repartición de cubrebocas en la banca, no escupir, o, en la medida de lo posible, no hablar entre compañeros y rivales.

🏆 ¡Los campeones de la @Bundesliga_EN!



😳 Hay una superioridad muuuuuy marcada...



¿La considerarías en el TOP 3⃣ de mejores ligas en el 🌎? pic.twitter.com/SxuFTyrCfB — Goal en español (@Goal_en_espanol) May 14, 2020

Por ello es que los compromisos del balompié germano se efectúan a puertas cerradas, hasta nuevo aviso de parte de las autoridades. Lo anterior con relación en si los casos de la enfermedad disminuyen o incluso resurgir, lo que abriría la posibilidad de cancelar la nueva o definitivamente.