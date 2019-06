Bryan Tamacas se ilusiona con la Copa Oro 2019

El lateral derecho de la Selecta habló en Fanáticos Radio sobre la actualidad de la selección nacional.

Bryan Tamacas, seleccionado nacional salvadoreño, conversó en con la Radio Fuego 107.7 FM, sobre el reciente amistoso contra y la prueba exigente que será la 2019, que comenzará a partir del sábado.

“Gracias a Dios hemos llegado bien de los viajes, pero llegar con días de anticipación es muy bueno para el primer partido de Copa Oro. Me generaba dudas por no tener mucho ritmo de juego, pero el no dejar de entrenar también me ayudó mucho, conforme en los partidos me he sentido más suelto”, dijo el jugador.

“El nivel de Japón es de aprenderlo, intentamos competirles, pero es una selección muy complicada. Lo más importante que tiene este grupo de la Selección es que todos nos sentimos como una familia. Tenés que creértela que podemos competir, siempre con los pies en la tierra, pero con la mentalidad que podemos lograr muchas cosas, siempre positivo”, apuntó Tamacas.

La Selecta se encuentra en Kingston, capital de , para el debut del próximo lunes contra Curazao.