Bryan Tamacas entrenará con el Santa Tecla

El defensor volverá a entrenar con los periquitos.

Bryan Tamacas, no se la pasa bien en , en donde no juega desde enero y el jugador al parecer no es del gusto del técnico del Sportivo Luqueño.

El propio Tamacas, se ha comunicado con Guillermo Figueroa, para expresarle su deseo de volver al cuadro tecleño para entrenar y no perderse , en donde tendrá un papel muy importante dentro de la Selección de El Salvador.

La primera comunicación entre Tamacas y el dirigente fue la semana pasada, y podría ser que el jugador reincida contrato con Luqueño y se presente la segunda semana de mayo, para no perder el ritmo de juego y la condición física.