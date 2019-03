Bryan Tamacas admite presión para el juego contra Jamaica

El lateral del Sportivo Luqueño habló en Los Provocadores.

A pocos días del partido El Salvador vs por la Liga de Naciones CONCACAF. Uno de sus protagonistas, Bryan Tamacas, conversó del partido contra los caribeños y su actualidad en el fútbol paraguayo.

“Todos estamos con los ánimos al 100% para hacer nuestro trabajo cumplir dentro de la cancha, que la gente nos apoye. Fuera lo más lindo (Cuscatlán lleno) sabemos lo que es cuando está a full, para nosotros es importante eso soñamos con verlo así. Sabemos lo que tiene Jamaica, más o menos conocemos sus características su fuerza. El profesor está haciendo énfasis en tener siempre la pelota”, comentó en radio ViveFM 102.1.

Sobre su momento en el Sportivo Luqueño, Tamacas comentó que: “Tuve una lesión en el empeine que me tuvo 12 días lesionado, desde que me recuperé he estado trabajando a full. Ha sido difícil que se de la oportunidad de jugar”.