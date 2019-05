Bryan Lozano, el hermano del Chucky que es goleador en divisiones inferiores de Pumas

Los Auriazules se consagraron campeones en la Liga Premier y el hermano de Hirving fue una de las grandes figuras.

El nombre de Bryan Lozano aún es muy poco conocido en el futbol mexicano; sin embargo, el canterano de los Pumas ha seguido un proceso muy interesante en las inferiores del club auriazul, siendo una de las grandes figuras del título conseguido por los universitarios en la Liga Premier.

Pese a que los reflectores en su familia están puestos totalmente en su hermano Hirving, quien brilla con el PSV, Bryan ha completado prácticamente todo el proceso de inferiores en Pumas, ya que pasó por la Sub 15, Segunda División, Sub 17, Liga Premier y Sub 20.

El habilidoso mediocampista ya tuvo un acercamiento con el primer equipo, luego de que en el Apertura 2015 disputó 45 minutos de la Copa MX, tras recibir la confianza de Memo Vázquez en aquel momento, con tan sólo 18 años.

Durante los procesos de Francisco Palencia y Sergio Egea, el jugador de 20 años de edad no apareció en el panorama. Una situación que ni siquiera cambió durante el ciclo de David Patiño, quien conoce muy bien los talentos de las fuerzas básicas del cuadro universitario.

Ya han sido más de dos años desde que Bryan Lozano tuvo su debut con el primer equipo y no logrado recibir una nueva oportunidad. Tiene condiciones similares a las de su hermano: es rápido, tiene desborde y gol, una faceta que mejoró a lo largo del semestre al convertirse en el máximo artillero de los suyos con 15 anotaciones.

Luego del fracaso en el Clausura 2019, en Pumas se viene una renovación completa que podría dar lugar a los jóvenes talentos emergentes. ¿Llega el turno de Bryan?