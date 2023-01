Bryan Gil, la guinda con la que sueña el Sevilla para cerrar el mercado

En Nervión quieren repatriar al canterano como cedido para reforzar su ataque y el fichaje de Danjuma por el Tottenham podría facilitar la operación.

El Sevilla está acelerando en el último tramo del mercado de enero de 2023. A la espera de ver si se cierra la cesión de Jeff Reine-Adélaïde que se ha complicado en el reconocimiento médico, el club trabaja también en la incorporación de un central. Sin embargo, los refuerzos para la medular y la retaguardia no tienen por qué ser los últimos y el club trabaja para sumar efectivos también a la parcela ofensiva repatriando a Bryan Gil.

Según ha podido saber GOAL, el Sevilla quiere intentar activar la operación en estos últimos días de mercado para que el canterano vuelva como cedido. El nombre del barbateño lleva tiempo en la lista de opciones para reforzar el equipo de Jorge Sampaoli pero en Nervión tenían que aguardar pacientemente a que las piezas del mercado fueran encajando y se produjeran movimientos en cascada.

Danjuma, la llave para que le permitan salir

En primer lugar, el entrenador del Tottenham, Antonio Conte, no quería dejar salir a Bryan Gil si no le fichaban algún jugador arriba como sustituto. El italiano no ha contado demasiado con el extremo aunque en las últimas semanas sí ha firmado buenas actuaciones, especialmente en el partido ante el Crystal Palace del pasado 4 de enero. De hecho, la negativa de Conte a dejarlo salir sin sustituto ya frenó su vuelta al Valencia en agosto. Este aspecto está a punto de resolverse y es que con la llegada de Arnaut Danjuma procedente del Villarreal a Londres, los Spurs sí darían luz verde a su salida.

Por su parte, Bryan estaría encantado de volver al Sevilla y ayudar al equipo a enderezar la complicada situación de la presente temporada. El canterano se marchó con la espina de no haber podido triunfar en el club en el que se formó y que lo traspasó antes de que se asentara en el primer equipo al recibir una oferta que se consideró como irrechazable por parte del Tottenham.

De hecho, según ha podido saber GOAL, el jugador ha estado en las últimas semanas intercambiando mensajes con algunos de sus antiguos compañeros. Su perfil también es muy del gusto de Jorge Sampaoli, que estaría encantado de contar en la plantilla con un regateador y un extremo puro, ya que los hombres que actúan en banda en el Sevilla como Suso o Lamela tienden a caer al centro y en algunos partidos incluso ha usado al Papu Gómez o a Óliver Torres en banda ante la escasez de efectivos.

Una ventaja estratégica para ficharle

Además, el Sevilla, que no es el único equipo que ha pretendido la cesión de Bryan Gil, ya que el Valencia también ha vuelto a llamar a su puerta, cuenta con una ventaja estratégica para cerrar la operación. Al haberse formado en el club desde una edad muy temprana y tener sólo 21 años, el de Barbate podría ser inscrito tanto en LaLiga como en la Europa League con ficha del filial sin necesidad de que se liberen más fichas con salidas.

De hecho, la entidad de Nervión ha liberado masa salarial de la plantilla en lo que al filial se refiere con las salidas de José Ángel Carmona al Elche, Pedro Ortiz al Vizela y la probable de Kike Salas al Tenerife. Esta práctica la han utilizado otros clubes en el pasado como el propio Real Betis, donde Juan Miranda cumple ya su tercera temporada en el primer equipo pero aún sigue luciendo el dorsal 33 y tiene licencia del filial.

Con muchas piezas aún por encajar, el Sevilla espera terminar de concretar esta última operación y que finalmente Sampaoli acabe sumando también un último refuerzo en ataque en el mercado de enero para tratar de enderezar una temporada que nació torcida.