Bruno Volpi: "Es mi primer clásico y estoy con muchas ganas"

El delantero argentino sueña con hacer su primer gol con la camiseta de Marathón en el partido ante Real España.

Este sábado se jugará una nueva edición del clásico sampedreano en el Yankel Rosenthal, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2020. El delantero de Marathón, Bruno Volpi, todavía no debutó en las redes con la camiseta del Monstro Verde y sueña con hacerlo justamente ante Real .

"Es mi primer clásico y estoy con muchas ganas, con Platense tuve un buen semestre, hoy es Marathón, con mi ex equipo me fue bien", declaró el atacante argentino de 26 años. Y agregó: "El grupo está ilusionado, nos agarra en un buen momento, creemos que nos podemos quedar con los tres puntos".

Además, dijo que no siente presión por anotar su primer gol en el equipo que dirige Héctor Vargas. "No me lo pongo como una presión para mí, mientras el equipo gane eso me satisface, obviamente quiero golear, es mi trabajo y ayudaría el equipo, me deja tranquilo que el equipo esté ganando", aseguró.

"Ganar es más importante, anotar sería un premio doble", concluyó Volpi.