Bruno Genesio, sobre Camavinga: "No estaba bien"

El entrenador del Rennes habla del bajón de rendimiento del nuevo futbolista del Real Madrid, a la vez que asegura que "lo tiene todo para triunfar".

No pudo llegar Mbappé, pero el Real Madrid se hizo sobre la bocina con Eduardo Camavinga, una de las joyas francesas y futbolista con un gran futuro prometedor por delante. Su pronta irrupción lo colocó en el estrellato, si bien es cierto que en la última temporada bajó bastante su rendimiento. En ese aspecto, su ya exentrenador Bruno Genesio habló con L`Equipe y dio unas pinceladas de qué es lo que le ha podido ocurrir al joven futbolista galo.

"Aquí se le hizo difícil. También fue complicado para nosotros verlo así porque todos queríamos que estuviera bien. Y, en mi opinión, no estaba bien. La mejor solución hubiera sido que se quedara un año más para ampliar su contrato. Pero en retrospectiva, creo que es bueno que se vaya al extranjero. A veces dejar tu entorno muy cercano, tu club de entrenamiento, tu zona de confort, es bueno. Y eso le devuelve las cualidades gracias a las cuales jugó a una edad tan temprana y que había perdido un poco últimamente”.

Genesio no tiene dudas de que Camavinga está dónde merece y de que lo tiene todo para triunfar. "Está donde se merece. Ahora le toca darse todos los recursos que necesita, pensando sólo en el rectángulo verde y en todo lo que tiene que poner para imponerse allí. A menudo le he dicho que no ha perdido sus cualidades de la noche a la mañana. Había un contexto particular que lo hacía más difícil a veces. Pero tiene talento, es muy trabajador y sabe escuchar. Así que lo tiene todo para triunfar", aseguró.