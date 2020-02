Brown: "Quiero ser bicampeón, es la deuda que siento que tengo con el club"

Primera División de Costa Rica: El defensor de Herediano confesó que lo vinieron a buscar desde el exterior pero que quiere otro título antes de irse.

Keyner Brown habló este viernes con Columbia Deportiva y dejó en claro sus prioridades: quiere conseguir el bicampeonato con Herediano antes de pensar en irse del club.

“He hablado con algunos agentes que me han querido ayudar y la verdad los he rechazado hasta el momento porque estoy pensando solo en el Herediano, quiero quedar bicampeón, es la deuda que siento que tengo con el club, se me ha escapado varias veces y espero que este año se me pueda dar”, dijo el defensor, quien fuera convocado por la Selección mayor para el amistoso de principio de mes ante .

Y agregó: “Han salido cosas de las cuales he sido muy cauteloso con ello, nunca he querido hablar sobre eso. Igual, cuando salió lo de ahora en y demás, no quise hablar sobre eso y quise quedarme en Herediano”.

Herediano marcha segundo en el campeonato Clausura y volverá a salir a la cancha este sábado para enfrentar a San Carlos.