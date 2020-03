Brotons: "No me gusta cómo pinta el Valencia, Celades no ha parado la caída"

Se despreció al Atalanta y es mal augurio. No han logrado parar la caída, después de la remanente que traían del espíritu de Marcelino.

"Hola amigos de Goal,

El , eliminado de Champions. Eso realmente no es una noticia porque todos lo esperábamos. Era un milagro que pasara la eliminatoria después de lo que sucedió en el partido de ida en Milán frente al . Se despreció a este equipo y es mal augurio sobre todo en Champions donde se juegan solo dos partidos, ida y vuelta y donde te pueden dejar fuera por media hora mala. Ha hecho una eliminatoria terrible, le han hecho ocho goles y solo ha podido marcar cuatro. No solo es una mala noticia la eliminación de la Champions es mucho peor noticia la suspensión de las Fallas, eso para los valencianos y valencianistas es mucho más impactante. Creo que se ha tomado una medida de responsabilidad, no como esos irresponsables seguidores del Valencia que fueron a recibir al equipo. Pero, ¿qué se les ha perdido? ¿Qué parte no han entendido de las recomendaciones médicas de no juntarse y no acudir en grupo? Todo se nos está cayendo de las manos, pero diría más de todo esto.

Más equipos

El equipo del Valencia está en un momento complicado. Celades no ha logrado parar la caída, después de la remanente que traían del espíritu de Marcelino y de ese equipo con Mateu y demás, este está de capa caída, en una rampa descendente. El Valencia está atravesando uno de los peores momentos cuando más lo necesita, porque ahora se ha quedado sin Champions, pero se puede quedar sin Champions en la clasificación de la Liga.

Dios sabe qué va a pasar, entre otras cosas porque se pueden suspender todos los partidos. De momento no hay espectadores, pero quién dice que no se aplacen los partidos que quedan. No me gusta cómo pinta el Valencia y esta decadencia y decrepitud del equipo de Celades que no encuentra soluciones.

Hay una pregunta que hacerse en Valencia: ¿Cuántos lesionados? ¿Por qué tantos lesionados? ¿Qué está pasando con la preparación física del Valencia? Está ‘out’ y esperemos que no queden ‘out’ el resto de equipos que nos quedan: , y ".

El artículo sigue a continuación