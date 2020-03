Brotons: "Era ridículo que se anularan todas las competiciones y se jugase 1ª y 2ª y a puerta cerrada"

Por fin se ha impuesto la cordura y sentido común y hemos pasado de es una gripe, un poco más fuerte a es una pandemia. Era extraño que en el fútbol no se parase en Primera ni en Segunda, no solo extraño sino ridículo.

Han tenido que aparecer los análisis que dan positivo en algunos casos como en el de baloncesto para que todo se vuelva una locura. Algo que vamos a vivir y que parecemos imbéciles todos porque estamos replicando lo que ha pasado en con la que llevamos diez días de retraso, por lo tanto tendremos que aprender de lo que ha pasado allí y tendremos que ser disciplinados y quedarnos en nuestra casa. Creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias.

Tienen razón los deportistas, no se puede jugar con la salud de la persona. Qué es lo del dinero de la televisión, de la economía… ya lo veremos, ahora lo primero es obedecer y solventar y ser disciplinados como los chinos que ya lo han solventado rápidamente.

Me parecía ridículo que el fútbol español anulara todas sus competiciones y se jugase en Primera y en Segunda y además a puerta cerrada.

Por fin ha entrado el sentido común, no llevo mascarilla porque solo la llevan los contagiados y me lavo las manos y ser aseados porque es lo que me recomiendan los que saben.

Me alegro profundamente que todo se pare porque esto es una pandemia, ya no es broma.