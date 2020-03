Brotons: "Bartomeu es incapaz, aún teniendo la razón, de exprimirla delante de los demás"

Vivimos momentos de inseguridad, de intranquilidad, de agotamiento... Una situación muy especial la que estamos viviendo todos en este confinamiento, y en el caso del , todo esto se acrecienta.

Fíjense ustedes hasta dónde llega la torpeza de la directiva y del presidente del Barça, el señor Bartomeu, que tenía la razón, porque evidentemente los jugadores se tenían que bajar el sueldo, y parecía que iba a ser inminente, y que iba a ser una cosa muy importante, que cedieran una cantidad de dinero para los empleados del club para evitar que estos, que son los que menos cobran, fueran los menos perjudicados.

Aún teniendo la razón, se ha creado una situación de descontrol. Tanto es así que nos encontramos ante un Barcelona, no dividido, sino enfrentado, que es mucho peor. Bartomeu se ha cavado la tumba, ha sido tan torpe que no ha sabido resolver esta situación. Es evidente que filtrar a la prensa la situación no ha mejorado. Los jugadores han tensado la cuerda.

Aquí no hay ganadores ni perdedores, pero sí que hay algo, que es la imagen exterior, que es lo que queda. Y lo que queda es Messi ha plantado cara al presidente, cuando el líder de un equipo, el capitán, se enfrenta al presidente, y el presidente no puede tomar medidas, es que está realmente confinado dentro del confinamiento.

Quiero decir que Messi, junto a sus compañeros, ha decidido cuándo, dónde, cómo y a qué hora hace la rebaja de sueldo, ese 70%. Bartomeu tiene una peculiaridad, y es que es incapaz, aún teniendo la razón, de exprimirla delante de los demás.

Lo lamento por el Barcelona, pero al igual que nosotros no seremos los mismos cuando acabe esto, el Barcelona no será el mismo cuando acabe la crisis y sobre todo el parón que está viviendo el mundo del fútbol. Vamos a ver que pasa.