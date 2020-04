Brayan Rojas, la joven promesa de Herediano que revela sus orígenes

Primera División de Costa Rica: Con pasado humilde y mucho empuje, el delantero de 22 años ya hizo experiencia en Noruega y ahora juega en un grande.

Brayan Rojas regresó al fútbol de después de un corto paso por el Tromso de Noruega en el 2019, aunque lo hizo para vivir una experiencia que anteriormente no había tenido como jugador de Carmelita: para vestir la camiseta de un grande, Herediano.

El delantero de 22 años aprovechó este freno de la actividad por el COVID-19 para repasar sus orígenes y recordó su inicio cuando era sólo un niño.

"Yo, desde muy pequeño, jugaba en la escuela de San Miguel de Naranjo, un pueblo pequeño del occidente del país, y una vez jugamos frente al equipo del complejo Wílmer López, hice un gol y me vio el técnico Luis Carlos Mejías: me pidió (tenía 10 años), que fuera a entrenar al complejo y desde ahí me empezaron a dar la oportunidad", relató en diálogo con el sitio Columbia.

Asimismo, el actual futbolista de El Team caracterizó a su entorno y revela cómo llevan su vida. "Mi familia es muy humilde, es de acá donde hay mucho café, mi papá tiene una pequeña finca y desde toda la vida es con lo que nos ha podido sacar adelante, tomando café", manifestó el goleador.