Brayan Moya y su debut: "Me pareció bien para ser la primera vez"

Liga Nacional de Honduras: El jugador de Zulia de la Primera División de Venezuela contó sus sensaciones luego de hacer su debut con Honduras.

Brayan Moya tuvo su estreno con la camiseta de Honduras este jueves, en el amistoso internacional ante Puerto Rico que terminó con triunfo de la H por 4-0.

El jugador de 25 años se ganó su lugar en la convocatoria de Fabián Coito tras sus buenos rendimientos en Zulia de la Primera División de . Ante los ticos, mediocampista salió como titular y salió promediando el complemento.

Este lunes, en la previa del segundo amistoso de la doble fecha FIFA ante , Moya dio una entrevista para el programa Cinco Deportivo y compartió sus sensaciones tras su debut con su seleccionado.

“Me pareció bien, para ser primera vez tenía un poco de ansias, pero poco a poco se me irá quitando. Si me dan oportunidad el martes, espero hacer bien las cosas”, dijo el futbolista.

Además, aseguró que su sueño es jugar un Mundial: "Es un sueño. A veces me pongo a pensar y ahora que estoy aquí sueño con estar en un Mundial, para eso voy a trabajar mucho”.

Por último, anticipó el choque ante Chile: “No importa quién meta un gol, lo importante es que la selección gane. Me tocó enfrentar a Guillermo Soto y Edu Vargas; Vargas es un goleador nato, espero que no lo metan para que hagamos bien las cosas. Es un delantero peligroso, pero tenemos buenos defensas que lo pueden contener”.