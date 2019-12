Brayan Gil se enfoca en FAS, no en la Selecta

El delantero de FAS comentó sobre su nacionalización.



La Asamblea Legislativa aprobó mediante decreto legislativo la nacionalización de Brayan, Cristian y Mayer Gil, todos colombianos y jugadores de fútbol. En el caso del primero juega para el FAS, sus otros dos hermanos lo hacen en la Segunda División del Fútbol salvadoreño.



“Acá nos criamos todos y ya somos salvadoreños. A toda la familia nos alegra mucho y la decisión de todos los diputados que votaron nos beneficia”, dijo Brayan, emocionado tras conocer la decisión del órgano legislativo.



El delantero aún no piensa en la Selección de El Salvador y dijo que su prioridad, en este momento, es su club: “Ahorita solo me concentro en FAS y ya el futuro dirá lo qué pasará después”, pero tampoco le cierra las puertas a la Selecta: “En el tema de un preolímpico no es algo que me corresponda pero si se da la oportunidad vamos a tratar de aprovecharla”.