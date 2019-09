Bravo le bajó el perfil a las diferencias con Vidal y Medel: "No me inquieta en lo absoluto"

El arquero del Manchester City afirmó que regresó a La Roja para aportar y evitó hablar de los conflictos que mantiene con los referentes.

En la antesala al duelo amistoso entre Chile y Argentina, Claudio Bravo fue consultado sobre los conflictos que mantiene con algunos referentes de La Roja, como Arturo Vidal y Gary Medel, tras las diferencias que se generaron en octubre de 2017, después de la no clasificación al Mundial de .

Al respecto, el otrora capitán del combinado criollo le bajó el perfil a la “conversación pendiente” con los mencionados futbolistas e indicó que lo más importante para él es aportar al equipo.

“Es un tema que no me inquieta en lo absoluto, lo importante es estar bien, poder aportar. Lo más importante es la Selección y los que estén en su momento tienen que hacer las cosas de la mejor manera al margen de las cosas que puedan hacer ruido”, expresó en diálogo con la cadena ESPN. “El técnico fue claro en ese sentido: es él quien toma las decisiones, el hace las nóminas y el que planta un once”, anadió.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE CHILE ANTE ARGENTINA

El arquero del también evitó hablar del desempeño de los nacionales en la pasada de . “No es momento de analizar ese tipo de cosas, tenemos nómina nueva con jugadores que no han estado muchas veces acá, creo que es bueno darles la oportunidad de hablar de ellos”, indicó.

Por otra parte, reflexionó sobre su regreso a la nómina después de un largo período de ausencia. “Es un tiempo largo de ausencia, que también lo determinó la lesión que me tocó sufrir, que me alejó de mi actuación normal en el club y la Selección. Es un tema que ya pasó, la verdad es que a mí me llena de satisfacción, orgullo y felicidad el haber dejado atrás ese episodio amargo. El fútbol te da esa nueva oportunidad de hacer las cosas bien y venir a aportar a la Selección”.

Finalmente, adelantó el cruce frente a la Albiceleste de este jueves en Los Angeles. “Lo vemos como un partido de preparación, queremos hacer un buen fútbol ante un rival como . Este partido sirve para las eliminatorias que es lo importante de todo esto”, cerró.