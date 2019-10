Bravo, el gran ganador de la pésima fecha FIFA de La Roja

El portero de la Selección chilena saca cuentas alegres en un plantel que sigue mostrando falencias en todas sus líneas.

Un empate deslucido contra , y una tibia victoria contra Guinea por 3-2 es el saldo del combinado chileno, donde Reinaldo Rueda pudo poner fin a siete partidos sin ver la victoria. No de la mejor manera, pero los números rojos tuvieron un freno.

Por otra parte, Claudio Bravo tuvo un retorno en gloria y majestad, donde dejó en claro que es el mejor arquero nacional de la actualidad. A pesar de no ser titular en , es quien ha teniendo un alto desempeño y demostrado que no jugar de estelar no merma en su calidad.

Además el meta, quien no fue capitán contra los africanos, ya que Arturo Vidal portó la jineta, tuvo un pasar tranquilo en el vestuario del equipo, más aún para la opinión pública que valoró su regreso y la seguridad que implanta en la última línea de la formación.

Un win win del ex capitán, ya que no generó ruido en redes sociales, y sí se vio alegre con sus compañeros en cada entrenamiento donde las risas no faltaron. Una gran presión para Gabriel Arias, con quien deberá pelear la titularidad en las Clasificatorias Sudamericanas.