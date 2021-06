Brasil vs. Perú, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

El equipo de Tite es el rival a vencer en el torneo de selecciones de la CONMEBOL, pero los hincas de Gareca quieren dar la sorpresa.

Brasil y Perú se enfrentan en la Copa América 2021 con una cuenta pendiente por saldar. Si nos regresamos en el tiempo dos años, estos equipos la final de este certamen, pero en la edición de 2019, donde ya todos sabemos que la Canarinha se impuso 3-1 y sin mayor problema.

En 2021 los Hincas ya se toparon con la selección de Tite en las Eliminatorias sudamericanas y el resultado volvió a ser adverso para los de Gareca. Un 4-2 selló un nuevo triunfo para la Scratch du Oro. Ahora, los Blanquirrojos buscan cobrar revanchar y tener un debut de ensueño en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES BRASIL VS. PERÚ?

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de Copa América se juega este jueves 17 de junio a las 21:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 20:00 de Chile y 19:00 en México y Colombia.

PARTIDO Brasil - Perú FECHA Jueves 17 de junio ESTADIO Olímpico Nilton Santos | Río de Janeiro, Brasil HORA 21:00 hora Argentina; 20:00 hora Chile; 19:00 hora Colombia y México; 02:00 Hora España del viernes

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL BRASIL VS. PERÚ?

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV DTV Streaming DTV GO COLOMBIA 19:00 TV DTV y Win Sports Streaming DTV GO y Win Sports CHILE 20:00 TV DirecTV Sports y TNT HD Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA 2:00 TV TV3 (Cataluña) Streaming Esport3 Web

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El Brasil vs. Perú se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para todo el territorio sudamericano. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en Esport3 Web.