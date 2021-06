Brasil vs. Ecuador, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

El equipo de Tite busca una victoria para cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

La Copa América llega a su momento decisivo y finalmente se conocerán los ocho seleccionados clasificados a los cuartos de final. En ese sentido, el partido entre Brasil y Ecuador es de suma importancia para determinar el orden en el que culminará en el Grupo B del certamen.

La Verdeamarela mantiene puntaje ideal en lo que va del torneo y no ha tenido demasiados problemas hasta el momento. Tite cuenta con un ataque explosivo y una defensa que se ha mostrado muy sólida en tres partidos disputados, en los cuales solo recibió un gol ante Colombia.

La Tri, por su parte, llega con la obligación de sumar en este complicado compromiso. Los de Gustavo Alfaro solo registran dos empates, uno contra Venezuela y otro ante Perú, por lo que una derrota sería prácticamente su despedida de un torneo en el que ha rendido por debajo de las expectativas.

En Goal te presentamos toda la información para ver el compromiso entre Brasil y Ecuador:

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES BRASIL VS. ECUADOR?

El encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de Copa América se juega este domingo 27 de junio a las 18:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 17:00 de Chile y 16:00 en México y Colombia.

PARTIDO Brasil vs. Ecuador FECHA Domingo 27 de junio ESTADIO Olímpico Pedro Ludovico Teixeira | Goiás, Brasil HORA 18:00 hora Argentina; 17:00 hora Chile; 16:00 hora Colombia y México; 23:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL BRASIL VS. ECUADOR?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Brasil y Ecuador se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.