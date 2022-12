Brasil 0-1 Camerún en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Los cameruneses cumplieron su papel, pero no contaron con la ayuda de Serbia en el otro duelo.

Otro sorpresa en la Copa del Mundo, esta vez a cargo de Camerún que venció 1-0 a Brasil por la fecha 3 del Grupo G. A pesar de esto, no le alcanzó para sellar su boleto a octavos de final.

Al estar clasificado, y con muchas probabilidades de quedar líder, Tite decidió poner una alineación con habituales suplentes. De todos modos, fiel a su estilo, la Canarinha intentó dominar desde la tenencia del balón.

Tuvo algunas buenas oportunidades que erigieron a Epassy como la gran figura de la jornada, pero no podía marcar y, además, seguía a pocos goles de poder quedar segunda.

En tiempo agregado Vincent Aboubakar logró el 1-0 gracias a un preciso remate de cabeza, y la zona comenzó a arder. Suiza le estaba ganando 3-2 a Serbia, un gol de los suizos lo dejaba líder, pero una anotación de los serbios clasificaba a los cameruneses.

En definitiva, ambos resultados se mantuvieron. Brasil quedó líder y Suiza segundo. Los brasileños irán ante Corea del Sur, mientras que los europeos se verán las caras con Portugal.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

CAMERÚN - BRASIL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Leones Indomables y la Canarinha, minuto a minuto.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Camerún - Brasil FECHA Viernes 2 de diciembre ESTADIO Lusail | Lusail, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports. En Españar se podrá ver por la 1 TVE.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Camerún y Brasil estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

CAMERÚN

BRASIL