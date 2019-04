Brandon Cortés, en la mira de la Selección argentina

Fernando Batista, técnico de la Sub 20, reconoció que el volante de Boca está en la lista de jugadores que vienen siguiendo para la Albiceleste.

El pasado sábado, Brandon Cortés vivió un día inolvidable. Con 17 años, el joven volante hizo su debut en la Primera División argentina con la camiseta de .

Fue en la jornada final de la Superliga, en el empate 1-1 con en Mar del Plata. El nacido en , pero de padres chilenos, reemplazó al colombiano Sebastián Villa en los minutos finales.

Y ahora estaría a pasos de cumplir otra meta. Y es que luego de una gran temporada con la Reserva del cuadro Xeneize, el juvenil despertó el interés de quienes ven en él una opción de recambio en La Roja, aunque desde la Selección argentina también le siguen sus pasos.

Así lo reconoció Fernando Batista, entrenador del combinado Sub 20. "Lo he visto jugar en Boca, muchas veces en reserva, y tuve la fortuna de estar el sábado en el partido donde debutó en el profesionalismo. Tiene muchas condiciones y un gran futuro. No es fácil debutar en Primera y menos en un equipo como Boca", comentó a CDF.

Asimismo, afirmó que Cortés "está en la lista de jugadores que venimos siguiendo. Debe seguir trabajando. En estos momentos hay otros jugadores convocados. Él es joven aún, tiene un Sudamericano más por delante. Debe aprovechar sus condiciones y las oportunidades que se le están presentando. Se proyecta como un gran jugador a futuro", cerró.

Cabe recordar que el futbolista no fue considerado por Héctor Robles para el Sudamericano Sub 20 que se disputó en el país. Eso sí, en 2017 tuvo su primer acercamiento con el representativo nacional. Fue citado a trabajar con la Sub 17, pero problemas administrativos le impidieron que formara parte del equipo que asistió al Mundial de .

"Mi sueño es jugar por , estuve una semana entrenando (con la Sub 17) y fue muy bueno. Esa vez fue mi primera vez en Chile y esta es la segunda vez que vengo. Ahora obviamente no pude jugar con ellos... Es cómodo el país, se parece mucho a Argentina, creo que no hay diferencias", comentó en ese entonces en diálogo con el mismo medio.