Braithwaite, titular ante la Real; Vidal, al banquillo

Será el primer partido de inicio del danés tras su llegada al Camp Nou mientras que el chileno regresa al banquillo tras tres titularidades seguidas.

ANÁLISIS

Martin Braithwaite debuta hoy como titular en el . Al danés le han bastado tres partidos -serían cuatro pero no puede participar en la y no aspiraba a jugar ante el la semana pasada- para formar de inicio junto a Antoine Griezmann y Leo Messi, dos de las grandes sensaciones de la Liga y que hoy deben abastecerle de balones para que pueda estrenarse también como goleador. Ansu Fati, por contra, se quedará un día más en el banquillo.

La presencia del delantero danés en el once azulgrana no es la única sorpresa del once, pues las hay tanto en defensa como en la zona media. En la retaguardia regresa Clément Lenglet después de que Samuel Umtiti formara en la derrota en el Santiago Bernabéu. Por el resto, la zaga es la misma que entonces, con Gerard Piqué en el eje junto al francés y Jordi Alba y Nélson Semedo como carrileros.

En el centro del campo también regresa Ivan Rakitic para formar junto a los intocables Frenkie De Jong y Sergio Busquets, de forma que el descartado en esta ocasión ha sido el comodín de los últimos partidos, Arturo Vidal, que ha ocupado varias demarcaciones para regresar hoy a un banquillo poblado con muchos jugadores del filial. Todo lo que no sea la victoria puede suponer empezar a despedirse de la Liga.