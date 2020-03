Braithwaite se rinde ante Messi y tiene claro que el Barça ganará la Liga

El danés agradece el trato de Messi ante el que se rinde, así como al resto de compañeros. Señala que cumplirá su contrato y que saldrán campeones.

Martin Braithwaite ha sido el último en subirse a la nave azulgrana. Su fichaje por el , quien pagó su cláusula al hace unos días para que el danés recalara sustituyendo al lesionado de gravedad Dembélé, fue uno de los episodios más comentados, pero su adaptación está siendo muy rápida.

En una entrevista en Mundo Deportivo reconoce que “ha sido un inicio increíble, es un gran club, los sentimientos que tengo son realmente especiales, pese a su grandeza, es un club familiar, todo el mundo te ayuda”.

Agradecido a Messi y al resto del equipo

Habla especialmente bien de Messi del que afirma que “es un gran chico, está pendiente de ayudar a los jugadores” y señala que “a mí me está ayudando a integrarme al equipo y en el campo, por supuesto, es increíble, da gusto verle”.

Respecto al resto de sus compañeros destaca la ayuda que les están brindando a la hora de adaptarse. “Estás rodeado de grandes estrellas, los mejores del mundo y están todo el día sonriendo, ayudándote y haciéndote sentir bien. Es algo que agradezco mucho”.

Barça, campeón de Liga

Braithwaite no tiene dudas que el Baraça ganará la Liga pese a estar un punto por debajo del , pero destacando que quedan doce finales. “Estoy 100% confiado en que ganaremos la Liga, 100%. Creo en ello y es para lo que trabajamos, pues es la ambición de este club y la mía y es lo que vamos a hacer”.

Su idea es cumplir el contrato hasta 2024

Firmó por tres temporadas y media, pese a los rumores que decían que llegaría para tapar el parche de la falta de delantero tras las lesiones de Suárez y Dembélé, pero el danés lo tiene claro: “He venido para estar en el Barça para estar un largo tiempo. Creo en mí y juego con jugadores increíbles, que me ayudan siempre”.

Cómo celebrará su primer gol en el Camp Nou

Curiosamente ya sabe lo que es marcar un gol en el Camp Nou, pero no se plantea cómo celebrará su primer gol en el majestuoso estadio con la camiseta azulgrana: “No tengo nada pensado sobre cómo celebrarlo, el fútbol es pasión y uno se tiene que dejar llevar por el sentimiento de ese momento y disfrutar del ambiente que genera la afición. Me dejaré ir de forma natural, sin plan previo”.

Diferencias Leganés-Barça

Braithwaite señala las diferencias entre su actual equipo y el pasado: “La calidad de los jugadores, por ejemplo es una de ellas. También el estilo de juego, en el Leganés hay que estar replegados y defender bien y en el Barça tienes el balón todo el tiempo y tienes que moverlo rápido”.