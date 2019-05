Brahim: "Yo me quiero quedar en el Real Madrid"

Casemiro excusa la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad (3-1) en la tempranera expulsión de Vallejo. Tuvo que jugar de central

El de Zidane se despide de esta Liga sin haber ganado fuera de casa. La última oportunidad perdida fue este domingo ante la en Anoeta, donde cayeron por 3-1 ante un sólido equipo donostiarra . Tras la derrota, Casemiro compareció ante los micrófonos de Bein Sports, y el brasileño se escudó en la tempranera expulsión de Jesús Vallejo en la primera parte, siendo el propio pivote quien tuvo que jugar de central durante cincuenta minutos. Por su parte, Brahim Díaz atendió a los medios de comunicación en zona mixta tras el partido y el malagueño fue preguntado por su gol, así como por su futuro en la entidad merengue de cara a la próxima temporada.

CASEMIRO: "EMPEZAMOS FENOMENAL, COMO NOS PIDIÓ ZIDANE"

“Es un campo complicado. Hemos empezado fenomenal, con lo que el míster nos pidió. Pero cuando te quedas con uno menos es difícil. Lo hemos intentado, fue un partido duro. Queda un partido y ya la próxima temporada”.

CASEMIRO: "JUGAR CON UNO MENOS ES COMPLICADO"

“En el fútbol, jugar con uno menos es complicado. Once contra once ya es difícil y fuera de casa. Con uno menos, más. Hay que seguir trabajando. Queda un partido y hay que intentar hacerlo mejor”.

CASEMIRO: "TRABAJAMOS PARA GANAR CADA PARTIDO"

“¿Por qué cuesta ganar fuera de casa? Tenemos que ganar todos los partidos. No lo estamos haciendo fuera de casa, pero trabajamos para hacerlo en cada partido”.

BRAHIM: "FUE UN GOL BONITO PERO NO VALIÓ LA PENA"

“Ha sido un gol bonito, pero no ha valido la pena porque el resultado no fue de nuestra parte. Hicimos buen partido al inicio, pero fue complicado con uno menos en un campo como éste”.

BRAHIM: "HEMOS LUCHADO HASTA EL FINAL"

“Se pueden hablar de muchos jugadores. Hay un nivel muy alto. Estamos contentos, pero con la expulsión era difícil. Hemos luchado hasta el final”.

BRAHIM: "ME QUIERO QUEDAR EN EL REAL MADRID"

“Yo me quiero quedar en el Real Madrid. Ya veremos qué pasa”.