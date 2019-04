Boy, Herrera, Marioni y los entrenadores que ofendieron a sus actuales equipos

En Goal te presentamos a los técnicos que, al igual que el Jefe, llegaron a realizar duras declaraciones contra los equipos que hoy dirigen.

Cuando Chivas dio a conocer la contratación de Tomás Boy, muchos pensaron que se trataba de una broma. Y es que el Jefe, en varias oportunidades, cuestionó la manera en la que se hacen las cosas en el Rebaño Sagrado y dejó claro que nunca dirigiría al conjunto rojiblanco.

Pero el futbol, como la vida misma, da muchas vueltas. Y el destino quiso que Boy asumiera las riendas de en un momento realmente complicado para la institución: el Rebaño no tiene muchas opciones de entrar en Liguilla y está seriamente comprometido en la tabla de cociente.

En Goal te presentamos a los entrenadores que, en algún momento de su carrera, ofendieron a sus actuales equipos:

TOMÁS BOY

Ya lo dijo el Jefe en su momento: "No tengo considerado en lo personal trabajar en esa institución, no en esas condiciones, no estoy interesado, para nada". Sin embargo, el timonel aceptó la propuesta del club y actualmente trabaja para revertir el mal momento del club al que alguna vez atacó.

MIGUEL HERRERA

Actualmente es uno de los grandes ídolos de la afición del América, siendo uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido la institución en toda su historia. Sin embargo, la historia del Piojo y las Águilas no siempre fue color de rosas. Y es que cuando era timonel de Estudiantes Tecos realizó duras declaraciones contra el arbitraje, luego del duelo contra los azulcremas en la Jornada 8 del Bicentenario 2010.

"El árbitro tenía puesta la camiseta del América y eso es la causa de la derrota. Qué tenía que hacer allá (en la banca azulcrema), se va a cambiar la camiseta nada más. Se va a poner la que tenía puesta desde el principio del partido y los resultados no se dan por esto, nada más", dijo el Piojo, quien dos años después fue contratado por el conjunto de Coapa.

BRUNO MARIONI

El Barullo es un hombre de la casa y ahora tiene la oportunidad de conducir al primer equipo de los auriazules. No obstante, hubo un momento en particular en el que su relación con el club no fue la mejor e incluso llegó a festejarle un hat-trick a Pumas, pues la directiva encabezada en aquel entonces por Víctor Mahbub prescindió de sus servicios.

"Mientras esté Mahbub es totalmente imposible regresar a Pumas. No comparto absolutamente nada de Mahbub, no comparto nada de su temperamento, de su soberbia y con gente que no le hace bien al futbol prefiero no estar cerca. Esa es la razón por la que me he alejado todos estos años del club", dijo Marion en 2011.