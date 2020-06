Boris Polo seguirá jugando en El Salvador

El habilidoso volante ya tendría equipo en la Primera División.

Boris Polo jugó en El Salvador por segunda vez en el torneo Clausura 2020, la primera fue en el 2016 con el Audaz en la Segunda División, luego se regresó a para firmar con el Atlerico Huila. Pero volvió en el 2019 y defendió en primera categoría los colores de El Vencedor.



Sin revelar nombres, Polo contó que está muy cerca de jugar en un equipo de Primera División de El Salvador: “Tengo pláticas avanzadas con un equipo de la Primera División, primero Dios arreglaremos esta semana, me llamaron de otro equipo de la Primera División, pero les dije que ya tengo avanzada la negociación”.



Antes de la oferta en El Salvador, el colombiano reveló tener una de un país centroamericano: “Tenía una oferta para jugar en Honduras, pero esa oferta se cayó, no pude arreglar, se habían cerrado las inscripciones aquí y me quedé sin jugar”.