Bordalás y su valor y los actores inesperados

Quién lo iba decir cuando arrancó la temporada, y sobre todo quien lo iba decir cuando el Valencia acumuló siete jornadas sin ganar y Bordalás llegó a asustarse porque veía que el equipo se le caía. Incluso, tuvo que variar su sistema y su manera de plantear los partidos porque la temporada se le marchaba por el garete a principios del mes de noviembre. A partir de ese cambio a esa manera de jugar mucho más replegada que el Valencia comenzó a exhibir en el partido frente al Villarreal, el equipo de Bordalás ha levantado el vuelo y ha conseguido salir vivo de un calendario complejo para terminar con opciones de ser equipo Champions en Nochevieja, si consigue ganarle por la tarde al Espanyol.

Es sencillo, ganando el Valencia el Espanyol se comerá las uvas, Bordalás y sus chicos, como a él le gusta llamarles, en posiciones Champions. Unas posiciones que el Valencia no toca desde hace casi tres temporadas en mitad de una temporada. Eso es mérito sin duda del entrenador valenciano, que desde el primer minuto confío en poder hacer un bloque sólido de una plantilla que es la de menor talento del Valencia en los últimos años.

Desde el principio, he dicho que a Bordalás hay que agradecerle su valentía para entrenar a un Valencia de mínimos y gestionado por unos pirómanos que desde que llegó no han parado de general incendios. También es cierto, que en la medida de lo posible a Bordalás si le han dejado hacer un equipo y le han dado algunos fichajes del estilo del técnico. Sin embargo, como empezaba este artículo también, creo que es de justicia reconocer que nadie en el valencianismo pensaba que a estas alturas de la temporada el Valencia estaría tan cerca de la Champions, ni mucho menos que algunos de los protagonistas serían los que están siendo.

Además del gran rendimiento que es esperado por parte de los Gayà o Soler, el técnico ha conseguido sacarle, por fin, brillo a Guedes y que se vea una versión regular del futbolista portugués que está firmando sus mejores números con valencianista. Ahora bien, ¿quién pensaba que estas alturas de la temporada Jasper Cillessen sería uno de los mejores porteros de la liga después de todo lo que se ha dicho de él?. O más difícil todavía, ¿Quién se hubiera creído que el propio Mouctar Diakhaby se estuviera convirtiendo en el mejor central de Valencia esta temporada? O rizando el rizo, ¿quién podría haber dicho que las dos últimas victorias fuera de casa del Valencia serían con Piccini como titular en el lateral derecho?

Sin duda, Bordalás ha creído lo que tenía, ha demostrado lo que se decía de él. Que es un técnico que sabe aprovechar los recursos que tiene y saca lo mejor de sus futbolistas, pero también es una realidad que con algunos futbolistas se ha sido excesivamente injustos y que han pagado el desorden que hay en el club y que no hubiera buenos entrenadores para sacarle rendimiento.

Quiero detenerme en el rendimiento que esta dando Cillessen con confianza y tranquilidad. Sin ninguna duda, es ahora mismo el holandés el mejor portero de la liga junto con el belga Courtois, y eso no es casualidad porque la gente de fútbol lleva dos años diciendo que se trata de un gran portero sin confianza y machacado por las críticas. Es evidente, que los 35 millones en los que se valoró su intercambio por Neto no los valía, pero aquella operación estaba absolutamente inflada por ambas partes para tratar de maquillar sus cuentas anuales.

Ahora que pasa el tiempo es una evidencia que Cillessen era un gran portero y que pese a que no valía lo que se puso en el balance, si puede ser un portero titular en un Valencia, incluso de Champions. Del mismo modo, Bordalás ha sabido ver el potencial de Diakhaby. Desde el principio pensé que si había conseguido hacer de Djené uno de los mejores centrales de la liga, con Diakhaby podía conseguir que al menos volviera a ser el central que sacó de el Marcelino.

Y no, no ha conseguido sacar el Diakhaby de Marcelino, ha conseguido un Diakhaby mucho mejor. Ahora se está viendo un Diakhaby reforzado, un Diakhaby líder que el que lo ha visto en el campo ve en el un futbolista que está empezando amandar en el centro de defensa. Sí, Diakhaby sigue cometiendo errores como el penalti del partido frente al Levante, y ese es uno de los grandes lastres del francés, pero quedarse en ese penalti y no valorar los dos últimos meses de competición del central es no saber nada de fútbol.

Me atrevo a decir aquí, y ya lo he dicho en público que el Valencia debe a renovar a Diakhaby ya. Porque este verano el futbolista estará solo aun año de finalizar contrato y si Bordarás consigue mantener el nivel, cosa que no dudo, estoy convencido de que su valor de mercado será superior al que le puedan sacar por un traspaso al estar obligado a venderlo si no lo han renovado.

Este final de año nos vuelve demostrar que el fútbol es muchas veces inesperado, que ocurren cosas que nadie había pensado, pero también nos deja la lección y esa es la que creo que Meriton no va a aprender nunca, de que cuando te rodeas de gente de fútbol o al menos, dejas trabajar solo a un señor de fútbol como Bordalás, con una idea muy clara, que te podrá gustar más o menos pero que es muy firme, normalmente el fútbol te devuelve cosas.

Estoy convencido, pese a estar buena racha, que al Valencia le va a costar y mucho clasificarse para jugar en Europa pero hay que ser honestos y reconocer que el Valencia llegar al final de este 2021 habiéndose convertido en un equipo que cree en sí mismo, que cree su entrenador y que está mucho más cerca de lo que debe ser el Valencia que en lo que Meriton lo ha convertido. Mucha cautela, mucha prudencia, pero como muy bien ha entendido la afición valencianista déjense el alma por animar a Bordalás y a sus chicos, y siguen empujando para que el máximo accionista venda sus acciones y se marche cuanto antes.

Felices fiestas y mucha salud

Héctor Gómez