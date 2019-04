Bonucci, el primero en abrazar a Kean tras el agónico 2-1 al Milan

El capitán de la Juventus fue el primero en acercarse al joven delantero para celebrar el tanto de la victoria.

En cuartos de final de la y con el título de la a la vuelta de la esquina, la parecía tener la casa en orden. Sin embargo, en los últimos días surgió una situación inesperada que necesitó de la aclaración de Leonardo Bonucci. El central italiano tuvo que abordar la polémica con Moise Kean y manifestar que no había tenido intención de justificar los gritos racistas que su compañero de equipo Moise Kean sufrió el pasado martes ante el . Por si fuera poco, el propio Bonucci fue el primero en abrazar a Kean después de que el joven atacante marcara este sábado el agónico 2-1 ante el Milan.

Si el pierde mañana ante el , la Juventus se coronará, nuevamente, campeón de la Serie A. De momento, el título no se lo da Ronaldo ni Dybala ni Mandzukic ni Bonucci, lo hace Moise Kean, un chico de 19 años que está derribando muros. Gloria.pic.twitter.com/uCuqygI6Bj — Adrián Soria (@adrsoria) 6 de abril de 2019

"Después de 24 horas, quiero aclarar mis sentimientos. Ayer me entrevistaron justo al final del partido, y mis palabras fueron claramente mal entendidas, probablemente porque me apresuré en la forma en que expresé mis pensamientos. Horas y años no son suficientes para hablar de este tema. Condeno firmemente todas las formas de racismo y discriminación. Los abusos no son aceptables en absoluto y esto no debe ser mal interpretado", había asegurado Bonucci en una publicación realizada en las redes sociales.

El martes, el delantero marcó el segundo gol de la Juventus en terreno del Cagliari y lo celebró encarándose con los ultras del conjunto local, que estuvieron insultándole con gritos racistas. Una lacra que sigue golpeando al fútbol en italia. Sin embargo, lo sorprendente es que después del choque, su compañero pareció afearle lo sucedido: “Kean sabe que cuando marca, se tiene que centrar en celebrarlo con sus compañeros. Sabe que podría haber hecho algo diferente a lo que hizo. Creo que la culpa es compartida al 50%"”, dijo.

Allegri, entrenador de la Juventus, indicaba que “como es habitual, hay algunos imbéciles pero también personas normales. Los no civilizados deben identificarse con las cámaras y no deben entrar más”. Mientras, el presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, quitaba hierro al asunto. “Si hubiera marcado Bernardeschi, habría sucedido lo mismo. El Cagliari rechaza las acusaciones de racismo”.

El asunto no quedó ahí. Moise Kean quiso mandar un claro mensaje en Instagram para dar su versión de los hechos y el porqué de la celebración, haciendo la estatua nada más marcar para responder a los gritos e insultos racistas de parte de la hinchada local: “La mejor forma de responder al racismo”. El italiano adjuntaba a esa frase una fotografía del momento en que se queda parado delante de la afición del Cagliari.

Su agente, Mino Raiola, le apoyaba al 100%. "Estoy al lado de Blaise y de Kean. El racismo es para mí un sinónimo de ignorancia. Nadie puede ni debe justificarlo. Estoy orgulloso de mis chicos y estaré con ellos hasta el final", declaraba el famoso agente, que tiene a Kean entre sus clientes. El asunto ha causado un gran revuelo en , donde no se habla de otra cosa que del incidente entre Kean y la grada del Caglari, que está siendo objeto de un debate nacional en la Serie A.

La Juve, que tiene en su mano el campeonato italiano, espera ahora pacientemente su choque de cuartos de final de Champions frente al . Allegri espera contar con Cristiano Ronaldo.