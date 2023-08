Bono, el favorito para suplir la baja de Courtois

El marroquí gusta al cuerpo técnico y al club le encaja su llegada

El Real Madrid tiene decidido fichar un portero para suplir la importante baja por lesión de Thibaut Courtois y se ha lanzado de lleno al mercado de fichajes. Y, tal y como ha podido saber GOAL, Bono, portero del Sevilla Fútbol Club, es el mejor colocado ahora mismo para recalar en el Santiago Bernabéu. Al club le encaja y a Ancelotti le gusta.

El equipo madridista maneja otras opciones, pero el marroquí es el favorito para hacerse con el puesto. Desde la llegada de Mendilíbar a Sevilla, Marko Dmitrovic le compitió un puesto que parecía bastante asegurado. Quizás por ello, Bono ha sonado en las últimas semanas para fichar por equipos de enjundia como el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain.

No obstante, los alemanes parece que han preferido a Kepa Arrizabalaga (otro portero que gusta al cuerpo técnico) y el cuadro parisino prefirió la opción de Arnau Tenas. Bono, mucho más experimentado y con un gran nivel bajo palos (nadie olvida no solo sus éxitos con el Sevilla, si no también su gran actuación en el Mundial de Qatar), reúne todos los requisitos para suplir la baja de Thibaut Courtois, amigo del africano, y ser el guardameta titular del Real Madrid esta temporada, con Andriy Lunin como suplente.

Hasta ahora el Sevilla había pedido entre 20 y 25 millones de euros por Bono, aunque tratándose del Real Madrid, no sería de extrañar que pidieran un montante superior debido a que la afición sevillista vería con malos ojos una venta inferior a la de la cláusula de rescisión (50 millones) a un club al que se le tiene poco cariño.

Así pues, las próximas horas apuntan a ser clave, ya que el Real Madrid espera tener al portero que vaya a ser titular esta temporada esta próxima semana, ya que es imposible que llegue a tiempo para la primera jornada de Liga en la que el equipo blanco se medirá al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.