Bonilla: "Medford me dijo que quería un cuadro competitivo y que sabía que yo podía ayudar mucho”

Primera División de Costa Rica: El futbolista nicaragüense contó detalles de lo que habló con el técnico de los Brumosos antes de arreglar su fichaje.

Byron Bonilla ya es parte del plantel de Cartaginés. Pero el jugador nicaragüense contó como fue que terminó por arreglar su fichaje con el equipo brumoso, tras conseguir el título de campeón del Clausura con Saprissa.

“Ya venía en conversaciones con Hernán Medford hace tiempo, pero debía terminar el torneo. Yo me enfoqué el Torneo anterior en aportar al objetivo que tenía el equipo (Saprissa), y sabía que eso me iba a ayudar a que se me terminaran de abrir las puertas de Cartaginés", comenzó diciendo Bonilla en declaraciones recogidas por Columbia.

Y agregó: "Ya después Hernán me planteó la idea de juego, lo que tenía pensado y de que este torneo irán por todo. Me comentó que quería un cuadro competitivo y que sabía que yo podía ayudar mucho”.

Más equipos

Mientras espera el inicio del campeonato, Cartaginés está haciendo una pretemporada con cada jugador trabajando desde su casa.