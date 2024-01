Bombazo en el FC Barcelona: Xavi anuncia que se va al final de temporada

El entrenador azulgrana hace pública su decisión tras la derrota 3-5 ante el Villarreal.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Bombazo en el FC Barcelona. Xavi Hernández ha anunciado que dejará el banquillo azulgrana tras el 30 de junio. El entrenador azulgrana ha hecho pública su decisión tras la derrota 3-5 ante el Villarreal, por la jornada 22 de LaLiga.

"Antes que me hagáis las preguntas pertinentes, me gustaría anunciar pues que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que he tomado con el presidente, Rafa Yuste. La situación merece un cambio de rumbo y como culé la situación no puede seguir. Creo que el club necesita un cambio de dinámico. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Por el bien de la Junta directiva, o mejor es que me marche. Daré lo mejor de mí. Creo que todo eso ayudará a que la dinámica cambie. Este es el mensaje que me gustaría dar", anunció en una rueda de prensa a la que acudió con su mujer y que se había retrasado más de lo habitual.

A continuación, sus frases más destacadas: