Bombazo de Luis de la Fuente: "Hay un documento del 9 de marzo en el que Brahim Díaz renuncia a jugar con la Selección España"

El seleccionador español tuvo que responder varias preguntas en torno a la elección del madridista de representar a Marruecos.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha comparecido este viernes para explicar la lista de convocados que hizo para los partidos de Colombia y Brasil, primeros partidos de 2024 de La Roja antes de la Eurocopa del próximo verano. Evidentemente, la ausencia de Brahim Díaz, que eligió a Marruecos, fue el principal eje de su comparecencia. Brahim jugó en todas categorías de la Roja, pero ha elegido representar al combinado africano.

En ese sentido, De la Fuente sorprendió al revelar que Brahim renunció a jugar con España el 9 de marzo, ocho días después de que el entrenador lo incluyera en una prelista. "Hay un documento del 9 de marzo en el que Brahim Díaz renuncia a jugar con la Selección España", sentenció.

"No le llamo porque era imposible traerle. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades, no hay convocatoria. Una prelista, el día 1 de marzo, es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que renuncia a jugar con España. Estáis dando una opinión sin conocer la verdad. Ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. He hecho lo que podía hacer. Os choca hablar de igualdad. Todos los compañeros están en la misma situación que él. Llamo a quien tengo que llamar, hablo con quien tengo que hablar. No sé quien come con quien. Hay en la federación un trabajo impresionante de captación de futbolistas. De 115 jugadores, más de 100 quieren venir con nosotros. Quiero poner en valor a Laporte, Le Normand, Mosquera, Huijsen, Lamine, que han elegido jugar con nosotros.", se explayó De la Fuente.

En cuanto a si Brahim le exigió algo a él o a la Federación, De la Fuente contestó: "La exigencia la hablo de manera general. Vienen los que quieren venir. No llamo a ningún jugador. Hablo normalmente con jugadores lesionados, no hablo con ningún otro. Brahim era igual que otros jugadores que pudieran venir. Ha elegido Marruecos, le deseo todo lo mejor, y le doy las gracias por lo que le ha dado a la selección. Es un grandísimo futbolista."