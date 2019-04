Bolivia convoca a 23 futbolistas para su tercer microciclo de trabajo

Eduardo Villegas llamó a 23 jugadores de los clubes locales para trabajar con la preselección boliviana que se alista para Brasil 2019.

Sin los jugadores de Wilsterman y San José, que tienen compromisos por la de América, ni con los de Always Ready y Nacional Potosí, que jugarán la próxima semana su partido reprogramado, el seleccionador boliviano Eduardo Villegas dio a conocer la lista de convocados al microciclo de trabajo de la Verde con miras a la de 2019.

Son 23 los futbolistas convocados a la selección nacional, más tres jugadores que fueron invitados, quienes trabajarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de este mes en la ciudad de Santa Cruz.

Bolívar y The Strongest son la base del equipo boliviano, ambos clubes tienen a cinco convocados para este trabajo en el que Villegas tendrá una idea clara para la última convocatoria que lo hará para el amistoso contra (2 de junio) y la Copa América.

Los porteros llamados son: Saidt Mustafá (Bolívar), Rubén Cordano (Blooming) y Jorge Arauz (Royal Pari).

Los laterales convocados son: Diego Bajarano (Bolívar), Jefferson Virreira (Royal Pari), Marvin Bejarano (The Strongest) y Guimer Justiniano (Royal Pari).

Los defensores son: Adrián Jusino (Bolívar), José María Carrasco (Blooming), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero) y Wálter Antelo (Sport Boys).

Los volantes son: Leonel Justiniano (Bolívar), Raúl Castro (The Strongest), José Vargas (Blooming), Saulo Guerra (Royal Pari), Diego Wayar (The Strongest), Paul Arano (Blooming), Erwin Saavedra (Bolívar) y Ramiro Vaca (The Strongest).

Los delanteros son: Leonardo Vaca (Blooming), Henry Vaca (The Strongest), Jimmy Isita (Royal Pari) y William Álvarez (Aurora).

Cuatro jugadores fueron invitados, ellos son: Juan Carlos Montenegro (Guabirá), Roler Ferrufino (The Strongest) y César Menacho (Bloming).

Para este tercer microciclo de trabajo (los otros dos fueron en febrero y marzo), Villegas tuvo que conversar con el entrenador de Bolívar, César Vigevani, con quien llegaron a un acuerdo para que la Academia ceda a sus jugadores tras el impase que tuvieron hace dos semanas.