Bolívar pelea contra todos, incluso contra los árbitros"

En la Academia ven que hay algo malo en el arbitraje boliviano por lo que se cuidarán para no fallar en sus intenciones de ser campeón del Apertura.

En Bolívar no quieren descuidar nada en los cuatro últimos partidos que le quedan en el torneo Apertura, es por eso que se cuidaran de sus rivales y también de los malos arbitrajes que en este certamen fueron muy notorios.

La Academia solo depende de sí mismos para salir campeón del torneo Apertura, incluso pueden dar la vuelta olímpica la próxima semana en caso de que The Strongest y Nacional Potosí tropiecen en sus respectivos juegos, lo que les daría el título de forma anticipada.

Pero hay algo que inquieta a los celestes, eso es el mal arbitraje en , por lo que también tratarán de hacerle frente, según anunciaron sus jugadores.

"Desde que yo llegué en 2016, siempre estamos peleando contra todos, más contra ese tipo de hechos de árbitros, no me gusta hablar de ellos pero siempre había una duda, con lo que salió es una vergüenza. Queremos que todo sea justo, obviamente los árbitros se pueden equivocar pero que no lo hagan de mala fe”, dijo el defensor Mauricio Prieto antes del entrenamiento de este lunes.

Hace unos días, el exarbitro y miembro de la Comisión de Árbitros de la Liga, Hebert Aguilera, acusó a Freddy Téllez, parte de la Federación Boliviana de Fútbol, de presionar para que se asigne a jueces para partidos específicos de The Strongest y Bolívar.

Téllez negó esa acusación en su contra y respondió con una carta en la que Aguilera solicitaba volver a ser parte de la Comisión de Árbitros que actualmente comanda Juan Carlos Lugones.