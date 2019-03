"Es una bofetada lo que hizo Osorio con Paraguay"

El mediocampista del Atlas estalló en contra del que fue el exdirector técnico del Tri entre 2015 y 2018.

En aún siguen resentidos con Juan Carlos Osorio. El entrenador colombiano renunció a los pocos meses de haber asumido la Selección de dicho país, lo que generó una ola de críticas tanto hacia el técnico como los directivos que lo sustituyeron vertiginosamente con Eduardo Berizzo. Uno de los que todavía le guarda rencor es Osvaldo Martínez.

El mediocampista del no se mordió la lengua al referirse al colombiano, quien era uno de los favoritos para quedarse con el puesto de José Pekerman cuando este renunció a la Tri; a la postre, el elegido resultó Carlos Queiroz. "Para todos nosotros fue una bofetada, una falta de respeto totalmente lo que hizo porque creo que la Selección paraguaya, por la situación que esté pasando, no merece un entrenador así", reveló en entrevista con Marca Claro.

🏆 ¡Estas son las selecciones más laureadas a lo largo de la historia! 🏆 pic.twitter.com/Ed2vTJXAqQ — Goal en español (@Goal_en_espanol) 20 de marzo de 2019

"Los motivos (de su salida) no los sé. No habló con nadie, es algo que no lo entendimos en su momento y no lo vamos a entender. Solo lo saben los dirigentes y yo creo que hay que tratar de vivir el presente", añadió.

El contención no es convocado a la Albirroja desde el 2016, cuando lo requirieron para las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol hacia 2018.