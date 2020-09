Boca y el dilema del '9': ¿puede Soldano ser más que un obrero?

El Xeneize no pudo pasar del empate ante Libertad y evidenció más que nunca cuánto extraña tener un goleador de jerarquía.

Carlos Tevez se aviva. Huele un error. Algunos dicen que es oficio. Sea lo que sea, recupera una pelota en posición más que ventajosa tras un pésimo pase hacia atrás de un defensor, se saca un rival de encima y, con la 10 en la espalda, se viste de Juan Román Riquelme, que lo mira desde la platea: con un pase quirúrgico, deja a Franco Soldano mano a mano con Martín Silva en una posición prácticamente inmejorable. Es un penal en movimiento, pero la definición cae mansa en los pies del arquero de Libertad.

Iban 13 minutos del primer tiempo y esa jugada podría haber sido la definitoria. No hay nada peor que el mundo de las suposiciones. Lo que pudo haber sido, pero no fue: el Xeneize, a quien igualmente le alcanzó el empate para asegurarse la clasificación a octavos de final, igualó sin goles ante Libertad y en gran medida no pudo romper el cero porque extraña horrores tener a un centrodelantero que no necesariamente se genere sus propias oportunidades, pero que por lo menos meta las chances que le generan.

El artículo sigue a continuación

Soldano se ganó su titularidad con la llegada de Miguel Ángel Russo. El DT, con el apoyo de Román, tenía un plan claro para la renovación del equipo: recuperar a cómo de lugar a Carlitos. Para eso, necesitaba ponerle al lado a alguien que le abra espacios. Que haga el desgaste. El ex-Unión cumple los requisitos casi a la perfección, ya que aporta una movilidad por todo el frente de ataque que le permite al Apache encontrarse con mayor facilidad dentro del área sin la necesidad de pelearse tanto con los defensores. Al mismo tiempo, es el facilitador, también, de la sociedad con Eduardo Salvio, el gran diferencial de este 2020. Pero, ¿alcanza con ser un obrero para ser titular?

Más equipos

Hasta ahora, sí. El sacrificio parece ser suficiente. Pero cuidado: Russo pareciera normalizar algo que debería ser a la inversa. Un '9' debiera tener, principalmente, capacidad goleadora y debería complementarlo con la posibilidad de cumplir un rol para ayudar a sus compañeros. No al revés. Franco convirtió un solo tanto a lo largo de este año y lleva únicamente dos desde que llegó al club. Wanchope Ábila, hoy lesionado, tiene tres, pero no cumple con el otro requerimiento y por eso no pudo, hasta ahora, quedarse con la posición.

Boca tiene algo a favor: hasta ahora, su déficit no tiene que ver con la capacidad de convertir. Tiene 27 gritos en 13 encuentros. De hecho, es el segundo partido de esta etapa en la que no la mete. Pero en solo tres partidos convirtieron los centrodelanteros: ante (Soldano y Wanchope), ante (Wanchope hizo el cuarto gol de un 4-0) y ante Caracas (Wanchope hizo el 1-0 del ese 1-1). Es muy poco y deja una sensación clara: si Tevez o Salvio no tienen una buena noche -o suerte, como ante Libertad-, difícilmente el Xeneize festeje.