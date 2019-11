Vélez - Boca, por la Superliga: día, horario, formaciones, árbitro y cómo verlo por TV

Tras la goleada sobre Arsenal, el Xeneize visita al Fortín, en un partido que tendrá a Mauro Zárate nuevamente en el centro de las miradas.

Tras la eliminación de la frente a River y la inmediata derrota frente a por la Superliga, Boca logró despejar varios fantasmas con su goleada 5-1 sobre del último fin de semana. Y ahora, el Xeneize quiere volver a subirse a lo más alto de la tabla, aunque tendrá un difícil compromiso por delante: por la 13° fecha del campeonato, el conjunto de la Ribera visita a un Vélez que llega al cruce apenas tres puntos por detrás en la tabla.

El encuentro, además, tendrá como condimento especial un nuevo regreso de Mauro Zárate a Liniers, luego de su polémica salida del Fortín y de sus fuertes declaraciones contra el club que lo vio nacer luego del cruce entre ambos equipos en la Copa Superliga de la temporada pasada.

EL PROBABLE XI DE BOCA

Ya sin doble competencia y con una semana para preparar el partido, Gustavo Alfaro no necesita entrar en la rotación. Por eso, luego de la buena actuación del equipo frente al Arse, no se anticipan demasiados cambios. El que seguro regresará a la titularidad luego de haber cumplido la suspensión es Carlos Izquierdoz, mientras que es probable que Mauro Zárate juegue desde el arranque y también podría meterse entre los once Jan Hurtado.

¿Un probable equipo? Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Marcone, Capaldo; Salvio, Zárate o Tevez, Mac Allister; Hurtado o Ábila.

EL PROBABLE XI DE VÉLEZ

El Fortín viene de jugar el lunes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que Gabriel Heinze se tomará algunos días antes de comenzar a definir los once. El DT aguardará por la recuperación de dos piezas claves: el arquero Lucas Hoyos, que se perdió los últimos dos partidos, debería estar en condiciones de regresar, mientras que habrá que aguardar por la evolución de Gastón Giménez, que no pudo jugar frente a los santiagueños por un problema muscular.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido se jugará el próximo domingo 10 de noviembre desde las 20:00 (hora de ) en el José Amalfitani. El arbitraje estará a cargo de Patricio Loustau.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports , con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares.