Boca se alineó con la AFA en contra de la Superliga

El club envió una carta en la que pide que se postergue el comienzo del certamen, ya que Hurtado, Mac Allister y Capaldo están en el preolímpico.

La llegada de Jorge Amor Ameal a la presidencia de Boca generó varios cambios. Y entre ellos, la relación del club con los organismos: primero, se encaminó el vínculo con CONMEBOL y, ahora, se alineó con la AFA en la disputa que mantiene con Superliga, tenedor de los derechos de la Primera División.

En la previa de la reunión de la Mesa Directiva que habrá este jueves en Puerto Madero para discutir sobre modificar o no la fecha de inicio del campeonato, el Xeneize envió una carta en la que expone su desacuerdo con lo establecido ya que "no participó de la toma de decisiones" y porque entiende "una desventaja deportiva". El plantel de Miguel Ángel Russo tiene a dos jugadores afectados en la Selección argentina sub 23: Alexis MAc Allister y Nicolás Capaldo, además de Jan Hurtado en .