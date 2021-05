Boca rompió su confianza en el peor momento: ¿quién juega contra River?

El Xeneize cayó por tercera vez consecutiva y Russo deberá definir qué hacer en el Superclásico: ¿renovar confianza o volver a cambiar todo?

Muy frágil era la confianza que Boca había logrado construir a lo largo del último mes y los tres 0-1 en contra que sufrió de manera consecutiva la dejan pendiendo de un hilo, ni más ni menos que en la previa de otro cruce de eliminación directa con River. Por eso, ante un nuevo bajón futbolístico, y ante las propias dudas que emergen desde el cuerpo técnico, el interrogante se impone solo: ¿qué hacer el domingo?

El detalle más preocupante de la caída ante Santos fue más que evidente: por primera vez desde que entraron, los tres juveniles -especialmente dos de ellos- hicieron agua. Cristian Medina y Agustín Almendra estuvieron no solamente desconectados de la generación colectiva en el mediocampo, sino que además tampoco ayudaron en el compromiso defensivo. Perdidos, dejaron un hueco demasiado grande que Alan Varela no pudo cubrir por sí solo y que expusieron, además, a la zaga central.

Por otro lado, Julio Buffarini la pasó muy mal en el duelo individual ante Lucas Braga y las constantes subidas de Felipe Jonatan -autor del gol-, Frank Fabra aportó poco en ataque, Sebastián Villa parece haber vuelto a una versión anterior a la de las últimas semanas, Carlos Tevez quedó desconectado del resto de sus compañeros y Lisandro López tuvo algunos errores que bien podrían haber acelerado su salida del campo de juego.

Los rumores sobre la inclusión de Marcos Rojo y Nicolás Capaldo, entonces, cobran mucha más fuerza. Ya sea con una línea de tres -de cinco- o no, lo cierto es que el rendimiento de la última línea estuvo lejos de ser el ideal y la idea de fortificarla ante un rival como el Millonario es tentadora. Sin embargo, el DT se encuentra, ahora mismo, en un camino que se bifurca: por un lado, podrá escoger cambiar de nombres y de esquema, mientras que, por el otro, tendrá la opción de apostar por los que levantaron el nivel general del equipo. ¿Qué hacer?

Hay funcionamientos que el DT no debería romper. El primero, son los tres chicos del medio. Independientemente de que hayan tenido o no una buena noche en San Pablo, deben seguir entre los titulares: son quienes dieron aire en un momento harto complicado y de mucha escasez. El segundo, es la zaga central. López e Izquiedoz están asentados, se conocen y no es necesario que Rojo reemplace o se sume a una dupla que ha demostrado una y otra vez su solidez. Pero más allá de consideraciones subjetivas sobre ellos, ¿es la solución el ingreso de un hombre -de jerarquía, sí- que estuvo sin jugar casi un mes y que, en líneas generales, sumó poco rodaje?

Desde que Boca salió campeón de la Superliga que Russo se empecinó con modificaciones constantes y no consiguió establecer un once que se conozca, que tenga minutos y que tome confianza. Quizás este sea el momento, definitorio sin dudas, de renovársela a quienes más méritos hicieron en el último tiempo.